Сын Григория Чапкиса прилетел в Украину ради участника Танців з зірками (видео)

Новый выпуск танцевального шоу был посвящен кумирам участников. Звезды проекта делились историями, рассказывали о людях, которые вдохновляли их на жизненном пути. Актер Константин Войтенко признался, что Григорий Чапкис был для него таким.
Более того, из-за Чапкиса артист принял участие в "Танцях з зірками".
Он так говорил о танце, так страстно, глубоко. Я очень ждал, когда слово дадут ему. В свои 91 у него было такую жажду к жизни. Когда я вспоминаю об этом — у меня появляются силы, – говорит Константин Войтенко.
Далее по теме
Фристайл паре помог подготовить сын хореографа – Грег Чапкис. Специально ради Константина он прилетел в Украину из США.
Сын Григория Николаевича остался доволен танцем пары и сказал, что Чапкис-старший гордился бы Константином. Звездные судьи оценили старания Войтенко и его партнерши в 34 балла.
Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве 18 июня.
Грег – сын Григория Чапкиса от второго брака. Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Грег родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско. Там он открыл свою школу танцев Chapkis Dance.
Еще новости по теме:
В шестом эфире Танці з зірками покинули Lida Lee и Алексей Базела (видео).
Танці з зірками: какая пара покинула шоу в пятом выпуске (видео).