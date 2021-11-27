"Такого мужчину не заслуживает": Огневич раскритиковали из-за прощания с фаворитом "Холостячки"

Поклонников проекта "Холостячка" ждало разочарование в конце последнего выпуска шоу. Участник, которого уже считали победителем, внезапно не получил розу от Златы Огневич

Поклонники раскритиковали Злату Огневич / Фото: пресс-служба СТБ

На последней церемонии роз холостячка приняла решение отпустить Максима Тарапату. Такой выбор певицы очень огорчил фанатов пары и вызвал волну возмущения.

Для многих именно Тарапата был главным претендентом на сердце Златы. Мужчина первым заявил холостячке о своих чувствах и всячески пытался завоевать ее внимание.

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В последнем эфире Злата познакомила участников со своими родителями и сестрой. И хотя Макс произвел хорошее впечатление на семью певицы, это не помогло ему дойти до финала.

Поклонники шоу считают, что Злата тем самым совершила большую ошибку и потеряла достойного мужчину. По мнению некоторых комментаторов, в проекте холостячка оказалась не искренна в своих чувствах.

"Единственный мужчина, который был для нее идеальной парой ...дальше нет смысла смотреть проект"

...дальше нет смысла смотреть проект" "Злата не рассмотрела, кто ее действительно полюбил "

" "Я в шоке, думала, что он будет в финале"

"Значит, она играет...жаль, что такое реалити превратила в шоу"

Скриншот – Instagram

Кто-то наоборот посчитал уход Макса положительным, но для него, а не для Огневич. В поддержку Тарапаты пользователи соцсетей высказались, что Злата просто не достойна такого мужчину.

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"Такого мужчину она не заслуживает! Есть справедливость, хоть тут!"

Есть справедливость, хоть тут!" "Это какой-то нонсенс, не могу поверить!"

"Ну, не нам судить! Ей с абьюзерами этими дела вести"

"С таким подходом к выбору избранника свадьба и дети будут не скоро"

Далее – финал проекта. Кого выбрала Злата, еще неизвестно, а пока предлагаем вспомнить другие моменты из шоу: