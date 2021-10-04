Танці з зірками в пятом выпуске неожиданно покинула еще одна пара (видео)

Сегодня прошел еще один эфир танцевального шоу. И, конечно же, еще одна пара покинула проект. Выпуск был посвящен теме кино и все пары выступали в образах персонажей из известных кинолент и мультфильмов

Фагот и Екатерина Тришина покинули проект "Танці з зірками" в пятом выпуске / Фото: instagram.com/fahot

В пятом эфире еще одна пара навсегда попрощались с шоу "Танці з зірками". Отметим, что ранее проект покинули Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджова, а также Алексей Суровцев и Мария Колосова.

Сегодня зрители смогли увидеть, как выглядят звезды в образах главных героев популярных кинолент и мультфильмов, но еще более яркое шоу с костюмами их ждет во втором сезоне проекта "Маска", премьера которого состоится уже совсем скоро.

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Сегодня аутсайдерами проекта стали Фагот и Екатерина Тришина.

В зоне риска вместе с парой были Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Евгения Власова и Макс Леонов.

Фагот и Екатерина Тришина исполняли медленный вальс:

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Турнирную таблицу с баллами от судей в пятом эфире "Танців з зірками" возглавили Дмитрий Каднай и Алина Ли, а на последнем месте с 23 баллами оказались MELOVIN и Елизавета Русина. К слову, MELOVIN также был в конце таблицы в прошлом выпуске.

Скриншот: видео

Напомним, что согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за свои любимые пары в течение всего эфира шоу.

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Приглашенной судьей в этом эфире стала хореограф Илона Гвоздева, а ведущим балкона – комик Юрий Ткач. Когда-то пара танцевала вместе на "Танцях з зірками". После выступлений всех участников Илона и Юрий станцевали вместе. К слову, они выступали в образах Грю и Люси из мультфильма "Гадкий я".

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