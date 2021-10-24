Танці з зірками: в восьмом эфире шоу покинули Евгения Власова и Макс Леонов

Прошел еще один эфир танцевального шоу и еще одна пара покинула шоу. В новом выпуске вместе с участниками танцевали приглашенные хореографы – участники прошлых сезонов

Танцы со звездами / Фото: пресс-служба

В этом эфире три пары оказались в зоне риска: Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, а также Евгения Власова и Макс Леонов.

Константин, который в прошлом эфире вышел на паркет без партнерши, и Роксоляна первыми вышли из зоны риска, а Артуру Логаю и Евгении Власовой пришлось исполнять "танец за жизнь" – пасодобль.

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Далее жюри пришлось решать – кто же покинет шоу. Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и лад Яма отдали свои голоса за Артура Логая.

Таким образом, Евгения Власова и Макс Леонов покинули проект.

Сегодня Евгения с Максом танцевали вместе с приглашенным танцором – Дмитрием Жуком. Они исполняли румбу.

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Вот, как выглядела турнирная таблица с баллам от жюри в этом эфире. Отметим, что сегодня на паркет не вышли Дмитрий Каднай и Алина Ли – Дмитрий заболел COVID-19, из-за пара получила иммунитет и сможет выступить на шоу уже в следующее воскресенье.

Фото: instagram.com/tanci1plus1

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