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TAYANNA пришлось скрываться от Поляковой во время участия в шоу Маска

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 15:22
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В восьмом выпуске "Маски" проект покинула Горилла. Это разозлило Олю Полякову и певица ушла вслед за рассекреченным персонажем
TAYANNA призналась, что костюм Гориллы в шоу "Маска" заставил ее помучаться
TAYANNA призналась, что костюм Гориллы в шоу "Маска" заставил ее помучаться / Фото: телеканал "Украина"

Горилла не прошла в финал второго сезона шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" – ее рассекретили в недавнем выпуске.

Невероятно, что в такой суровой на первый взгляд маске пряталась хрупкая и нежная певица TAYANNA! Звезда призналась, костюм заставил ее изрядно помучаться.

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Было очень жарко и тяжело. Потому что это тяжелый костюм. И в нем было неудобно сгибать конечности и двигаться, – рассказала артистка за кулисами "Маски".

Горилла – одна из любимых участников Оли Поляковой
Горилла – одна из любимых участников Оли Поляковой / Фото: телеканал "Украина"

Впрочем, она справилась с этой задачей. Но на очереди была другая проблема – голос. TAYANNA – опытная певица, которая работала со многими звездами украинского шоу-бизнеса. В частности, и с Олей Поляковой, которая является звездным детективом проекта "Маска".

TAYANNA выбыла из шоу "Маска" за шаг до полуфинала
TAYANNA выбыла из шоу "Маска" за шаг до полуфинала / Фото: телеканал "Украина"

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Обе певицы работают в одном продюсерском центре. Поэтому Таянне пришлось изрядно попотеть, чтобы удачно
скрыть свою манеру, тембр и музыкальную подачу от Поляковой.

Вообще мне тяжело петь иначе и завуалировать свой тембр, потому что он очень узнаваем. И я нашла только одну манеру, которой я могла петь и которая запутала их на первых двух песнях, – призналась TAYANNA.

Горилла и Олег Винник в шоу "Маска"
Горилла и Олег Винник в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Но огорчилась ли исполнительница, когда выбыла из шоу "Маска" за шаг до девятого выпуска?

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Нет, совершенно я не расстраиваюсь. Потому что у меня нет поражений и побед. Для меня есть путь и он интересный, – убеждена певица TAYANNA.

Напомним, что в финал второго сезона шоу "Маска" прошли Скандал, Мухомор и Жирафа.

Финалисты второго сезона шоу "Маска"
Финалисты второго сезона шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Смотрите суперфинал шоу-детектива "Маска" в субботу, 25 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в шоу "Маска" появится непревзойденный персонаж – Снежная королева.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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