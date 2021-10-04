ТОП-5 образов звезд с вечера кино на Танцях з зірками: сравниваем с персонажами

Мы уже рассказывали, что новый выпуск танцевального шоу был посвящен мировому и украинскому кинематографу. Смотрите, в кого на паркете перевоплотились участники танцев

Лучшие кинообразы звезд в пятом эфире "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Неожиданных образов было много, но мы составили список из пяти лучших, которые, на наш взгляд, получились наиболее похожими на оригиналы, какими их все представляют.

Подробнее о том, как прошел пятый эфир танцев, а также все выступления пар, смотрите здесь.

Лида Ли – Венсдей Аддамс

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Lida Lee / Венсдей Аддамс / Коллаж "Сегодня"

Певица повторила образ Венсдей из "Семейки Аддамс" – комиксов, сериала и фильмов. В картине Тима Бертона Венсдей сыграла Кристина Риччи (справа на фото).

Зарицкая – Проня

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Саша Зарицкая / Проня Прокоповна / Коллаж "Сегодня"

Вокалистке группы KAZKA Саше Зарицкой достался образ Прони Прокоповны из легендарной комедии "За двумя зайцами". Певица отлично вжилась в роль.

Власова – Малефисента

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Евгения Власова / Малефисента / Коллаж "Сегодня"

Певица Евгения Власова, казалось, вовсе не играла диснеевскую злодейку. Артистке, на удивление, очень подходит этот образ.

MELOVIN – Круэлла

Меловин / Круэлла / Коллаж "Сегодня"

Меловин в этом наряде похож на Круэллу больше, чем сама Круэлла. Такой вот парадокс.

Войтенко – Чаплин

Константин Войтенко / Чарли Чаплин / Коллаж "Сегодня"

Актер Константин Войтенко повторил образ одного из самых узнаваемых мастеров кино – Чарли Чаплина.

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