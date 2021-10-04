ТОП-5 образов звезд с вечера кино на Танцях з зірками: сравниваем с персонажами

Неожиданных образов было много, но мы составили список из пяти лучших, которые, на наш взгляд, получились наиболее похожими на оригиналы, какими их все представляют.
Подробнее о том, как прошел пятый эфир танцев, а также все выступления пар, смотрите здесь.
Лида Ли – Венсдей Аддамс
Певица повторила образ Венсдей из "Семейки Аддамс" – комиксов, сериала и фильмов. В картине Тима Бертона Венсдей сыграла Кристина Риччи (справа на фото).
Зарицкая – Проня
Вокалистке группы KAZKA Саше Зарицкой достался образ Прони Прокоповны из легендарной комедии "За двумя зайцами". Певица отлично вжилась в роль.
Власова – Малефисента
Певица Евгения Власова, казалось, вовсе не играла диснеевскую злодейку. Артистке, на удивление, очень подходит этот образ.
MELOVIN – Круэлла
Меловин в этом наряде похож на Круэллу больше, чем сама Круэлла. Такой вот парадокс.
Войтенко – Чаплин
Актер Константин Войтенко повторил образ одного из самых узнаваемых мастеров кино – Чарли Чаплина.
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