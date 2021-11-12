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У Данилко лопнуло терпение из-за участника Маски. Он требует изменить правила гипершоу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 12:49
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Уже завтра, 13 ноября, в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидят четвертый выпуск самого загадочного на украинском телевидении шоу "Маска"
Андрей Данилко хочет изменить правила шоу "Маска"
Андрей Данилко хочет изменить правила шоу "Маска" / Фото: пресс-служба

Зрелищные номера, зажигательные хиты и море загадок – все это ждет нас в новом эпизоде ​​любимого проекта. В прошлом эфире звездные детективы чуть не рассорились из-за таинственных участников, но на этот раз дело пойдет еще дальше – зрители станут свидетелями горячих шоу-бизнесовых интриг и скандалов.

В четвертом выпуске масштабного шоу-детектива "Маска" на сцену выйдут шесть удивительных участников, которые снова будут поражать своими талантами и запутывать всех, чтобы как можно дольше остаться нерассекреченными.

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Среди них и трогательное Совеня, которое ведет себя, как ребенок, и никак не хочет вылезать из своего дупла.

Мне кажется, что нас обманывают! – заявит Настя Каменских.

Совеня разозлит Андрея Данилко
Совеня разозлит Андрея Данилко / Фото: пресс-служба

Чтобы вывести героя на чистую воду, звездные детективы зададут ему вопрос, который должен помочь им приблизиться к разгадке. Но Совеня продолжит отвечать им в игривой детской форме и без всякой конкретики.

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И тут уже лопнет терпение Андрея Данилко. Звездный детектив слишком эмоционально выскажется о правилах шоу, по которым участнику можно задавать только один вопрос, и потребует изменений.

Я хочу в нашу фракцию внести поправку. Предлагаю сделать не один вопрос, а несколько. Голосуем! – предложит Андрей Данилко, после чего детективы единогласно проголосуют "за". – Спикер поднял руку. Принято!

Андрей Данилко не хотел возвращаться в шоу "Маска"
Андрей Данилко не хотел возвращаться в шоу "Маска" / Фото: пресс-служба

Но чем обернется этот демарш звездных детективов? Удастся ли им убедить ведущего изменить правила?

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Также в четвертом выпуске грандиозного шоу "Маска" на сцену выйдут пять других участников группы Б, которые будут поражать детективов своими проделками.

Эпатажный Скандал презентует им черный ящик с загадочным содержимым. меланхоличный одиночка Мухомор устроит громкую гулянку.

Скандал
Скандал / Фото: пресс-служба

Всегда веселый Джмиль удивит лирическим выступлением, фантастический белый Тигр соблазнит всех зрительниц проекта, а романтическая Горилла, которая в прошлый раз покорила сердце Олега Винника, поделиться воспоминанием о поцелуе с еще одним детективом.

Подробнее о закулисье шоу "Маска":

Какого героя рассекретят в новом выпуске любимого шоу миллионов "Маска"? Узнаем уже в эту субботу, 13 ноября, в 21:00 на телеканале "Украина".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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