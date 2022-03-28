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Не стала молчать! Участницу из Украины вырезали из эфиров российского шоу "Холостяк"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 00:10
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Российское телевидение не перестает удивлять своей абсурдностью! Оказалось, что под "политическую цензуру" попадает даже реалити-шоу "Холостяк"
Украинку вырезали из эфиров российского "Холостяка"
Украинку вырезали из эфиров российского "Холостяка" / Фото: Instagram

На российском телевидении продолжаются "запреты". И если раньше музыкальные каналы составили "черный список" звезд, поддержавших Украину, то сейчас вырезать из эфира стали и участниц "Холостяка".

Украинка Элина Крупская стала одной из претенденток на сердце холостяка в девятом сезоне российского реалити-шоу. Однако понаблюдать за жизнью девушки на проекте зрители так и не смогли – Элину вырезали из эфиров.

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Как оказалось, главная причина в том, что она украинка и поддерживает родную страну в войне с Россией. Такая позиция девушки совсем не понравилась редакторам шоу и они вырезали кадры с Крупской из программы.

Об этом Элина рассказала под одним из постов в Instagram, отвечая на многочисленные вопросы поклонников.

Руководство канала поставило мне условие: либо я молчу о войне и убираю флаг с аватарки, либо меня вырезают. Как видите, они пошли вслед за русским кораблем. Вырезали, но полностью убрать с эфира не смогли. А жаль, – написала Крупская.

Скриншот

Как известно, что в этом сезоне российского шоу холостяков двое – казахский блогер Димаш Адилет и бизнесмен Александр Гранков.

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А мы с нетерпением ждем начала нового сезона украинского шоу "Холостяк" с бизнесменом Алексом Топольским. Ранее мы уже сообщали, какие девушки пришли побороться за его сердце.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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