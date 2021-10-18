Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО

Лободе - 39!

Репяхова vs Созаева

Miss Ukraine Universe

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Участник Танців з зірками первые за историю шоу танцевал без партнерши (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
18 октября, 15:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актер Константин Войтенко публично рассказал о сложных отношениях с супругой, которая потом заявила, что в эфире танцевального проекта о ней говорят неправду. Новый танец на паркете Константин посвятил любимой...
Константин Войтенко в 7 эфире "Танців з зірками" танцевал один
Константин Войтенко в 7 эфире "Танців з зірками" танцевал один / Фото: YouTube, instagram.com/tanci1plus1

Константин и Валентина Войтенко сейчас не живут вместе – в их отношениях есть проблемы и еще летом пара обратилась к семейному терапевту. У них есть маленькая дочка.

Реклама

В шоу "Танці з зірками" Константин рассказал, что любимая обиделась на него из-за того, что не прошла кастинг проекта. Валентина позже опровергла эту информацию и обвинила шоу во лжи.

Реклама

Однако в новом прямом эфире супругу Войтенко не оставили в покое. Актер посвятил женщине танец, а ведущий Юрий Горбунов в голдруме обратился к Валентине со словами "Костя тебя любит, он по тебе скучает".

Сам же Константин перед выходом на паркет сказал, что предложил жене станцевать вместе, потому что хочет, чтобы их ссоры закончились.

Валентина Войтенко однако не пришла на эфир и на данный момент никак не отреагировала на поступок мужа.

Реклама

Смотрите, как то было:

Как прошел седьмой эфир танцев и какие две пары покинули паркет навсегда, мы рассказывали здесь.

Также смотрите, как проходит финальная подготовка ко второму сезону гипершоу "Маска", который стартует на телеканале "Украина" уже 23 октября.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Ким Кардашьян для Balenciaga
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять