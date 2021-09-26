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Участники "Співають всі!" довели Могилевскую до слез: что было в новом выпуске

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
26 сентября, 12:08
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На этот раз в талант-шоу "Співають всі!" не обошлось без драматических поворотов. В конце шоу в креслах претендентов оказались участники, которые дважды поставили "сотню" перед сложным выбором, а кто-то даже уступил свое место конкуренту
Что было в новом выпуске талант-шоу «Співають всі!»
Что было в новом выпуске талант-шоу «Співають всі!» / Фото: Коллаж: Сегодня

Первым, безоговорочным финалистом шоу "Співають всі!" стал 39-летнего Эскен Зова, который приехал из Львова. Яркий и зажигательный участник исполнил на большой сцене песню "Proud Mary" из репертуара Тины Тернер и заставил встать целую "сотню".

Когда я решился на участие в шоу, у меня сразу возник вопрос: "Что делать на сцене?" У меня было три варианта, но я остановился на своей любимой композиции. Эта песня известна на весь мир, но почему-то ее редко исполняют, я и сам впервые исполнил на сцене. Рад, что все сложилось именно так, – поделился Эскен Зова за кулисами шоу "Співають всі!".

Эскен Зова на "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"
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А вот за второе место в финале велась ожесточенная борьба между 55-летней Мариной Левченко из Киева, которая является директором певицы Златы Огневич, и вокальным ансамблем "Liberty" из Ровно. Участники набрали почти равное количество голосов – 98 и 99 баллов, и вынуждены были еще раз продемонстрировать, на что они способны.

"Liberty" на "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"
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Так, Марина Левченко исполнила песню "Сядь в любой поезд" певицы Марыли Родович и получила 82 балла от звездных экспертов, не хуже спели и "Liberty", которые выбрали для батлов композицию "Hallelujah" группы "Pentatonix" – тоже 82 балла. Поэтому нелегкое решение пришлось делать капитану "сотни" Наталье Могилевской.

В последнюю секунду исполнения песни Мариной, я смотрела на Дядю Жору и спросила: "Она тебе нравится или нет?" А он не нажимал, хотел, чтобы ансамбль прошел дальше. Но послушал меня и нажал! И это был 82-й голос. Это очень сложно!... Я не знаю, как можно сделать выбор, – со слезами на глазах прокомментировала Наталья Могилевская в эфире канала "Украина". – Пусть это будет Марина.

Сама Марина Левченко искренне поблагодарила судей шоу, но уступила свое место в финале группе "Liberty".

Мы искренне благодарны Марине за такой поступок. Конечно, мы понимаем, почему капитан сделала такое решение – Марина мудрее и увереннее чувствовала себя на сцене. Но она нам дала не только место в финале, а и частичку себя. Мы учимся держаться на сцене и в следующий раз будем еще больше стараться поразить судей и зрителей, – поделились участники ансамбля "Liberty".

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Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие.

В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу. Шоу "Співають всі!" на канале "Украина" уже получило высокую любовь зрителей, аудитория первых четырех выпусков составляет 8 млн. зрителей*.

Смотрите грандиозное шоу "Співають всі!" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина". Все выпуски также доступны эксклюзивно на OLL.TV!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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