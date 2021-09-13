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Участнику Маски придется носить на себе 20-килограммовый костюм (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 11:59
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Телеканал "Украина" продолжает работу над вторым сезоном грандиозного шоу "Маска". Одним из самых масштабных героев проекта стал мифический Грифон. Смотрите, как он выглядит
На шоу "Маска" представили самого тяжелого героя
На шоу "Маска" представили самого тяжелого героя / Фото: телеканал "Украина"

Художница по костюмам Леся Патока рассказала, в чем особенности костюма Грифона и с какими трудностями столкнулись мастера, создавая эту маску.

Так, Грифон стал одним из первых персонажей, которых разрабатывали для второго сезона. И на его создание было положено огромное количество сил и времени. Но результат того стоит.

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Ранее, кстати, нам показали невероятного Робота, который стал самым дорогим героем нового сезона "Маски".

Над Грифоном мы работали очень долго и усердно! Могу с уверенность сказать, что это один из самых сложных и кропотливых персонажей в создании за два сезона шоу! Только на разработку крыльев ушло 1,5 месяца, а все потому что каждое перышко было вырезано нашими феями, окрашено и тонировано вручную, – поделилась Леся Патока.

Грифон – самый тяжелый костюм гипершоу "Маска"
Грифон – самый тяжелый костюм гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

К тому же масштабы Грифона просто поражают: рост героя достигает 2,6 метров, размах крыльев – 3 метра, стопа – 90 сантиметров. А общий вес уникальной маски – 20 килограмм!

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Но и на этом художники не остановились. Леся Патока вместе с мастерами одарили персонажа уникальными цветами, которые максимально приближают его к легенде.

Маску мы сделали в бронзовом цвете, с вкраплениями бирюзы, ведь это мифологическое существо, у которого нижняя часть – от льва, а верхняя – от ястреба. Многие элементы костюма ехали к нам из Азии, к примеру, уникальная бронзовая кожа, которую мы не смогли найти в Украине, и разные золотые детали, – рассказала художница.

Еще одной особенностью героя станут ноги, оригинальную мускулатуру которых, мастера тоже создавали сами:

Для того, чтобы создать Грифону "кошачьи лапы", нам нужно было изменить физиологическую структуру ноги человека, добавив объем ляжки вперед, а голени – назад. Поэтому мы сделали специальные штаны с такой мускулатурой. Так, звезда сначала одевает их, а уже потом все остальные части костюма.

Оказалось, что Грифон самый сложный в одевании. Потому что у героя больше всего элементов – 12 штук, которые нужно надевать в определенной поочередности.

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Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer.

Совсем скоро зрители увидят второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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