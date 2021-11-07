В десятом эфире Танців з зірками вместо пары танцевала голограмма (видео)

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар находятся на самоизоляции. Несмотря на болезнь и тяжелое состояние, пара подготовилась к новому эфиру шоу

Как Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар выступили в 10 выпуске "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Но выйти на паркет Ольга и Дима все же не смогли. Зато вместо них в студии танцевального шоу появилось изображение пары. Для десятого вечера, посвященного семье, Харлан и Дикусар подготовили ча-ча-ча – они танцевали вне студии "Танців з зірками".

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Как мы уже упомянули, в десятом эфире "Танців з зірками" участники выходили на паркет вместе со своими самыми близкими людьми. Кроме того, все пары готовили по два танца.

Смотрите, как в десятом эфире станцевали Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар:

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После номера Ольга и Дмитрий рассказали о своем самочувствии. Спортсменка призналась, что ей намного лучше, чем Дикусару, но оба уже идут на поправку.

Со вторым танцем Ольге Харлан помогала ее старшая сестра Татьяна, которая ранее уже появлялась в этом сезоне "танців". Фристайл обе девушки до прямого эфира записали дома.