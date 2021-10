В новом выпуске шоу Співають всі! появится участник с голосом Зеленского и Остапчука

2 октября в шестом выпуске суперпопулярного талант-шоу "Співають всі!" на сцену выйдет участник, который поразит разнообразием голосов, ведь он может спародировать любого – от президента до ведущего Владимира Остапчука! Возможно, именно он получит полмиллиона гривен в финале шоу

Что будет в шестом выпуске "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

Во время просмотра нового выпуска популярного вокального шоу "Співають всі!" зрители телеканала "Украина" познакомятся с новыми участниками и определятся со своими фаворитами.

На сцене появятся не только опытные певцы, но и представители самых разных профессий, студенты и школьники. Одним из таких станет молодой мужчина, ведущий со Львова.

Мне нравится такой мужественный и брутальный мужчина! Так хочется этой настоящей мужской энергии, хочется рока, – комментирует звездный эксперт шоу "Співають всі!" Солоха.

Солоха на шоу Співають всі! / Фото: телеканал "Украина"

Появление участника шокирует каждого из членов жюри, ведь представляя себя мужественный красавец заговорит голосами известных людей.

Я правильно поняла, что рукой он показал отсутствие кольца? – отметила капитан Наталья Могилевская. – А голос у него, как у Владимира Зеленского!

Наталья могилевская на шоу Співають всі! / Фото: телеканал "Украина"

Кроме того, львовянин поразит ведущего телеканала "Украина" Владимира Остапчука, точь-в-точь повторив его голос, и исполнит песню звездного гостя выпуска, мегапопулярного DZIDZIO.

Гарно, красиво! Тільки ти почав говорити, я подумав: "О, яка талановита людина!" Обрав мою пісню – клас! Але ти зрозумів, що мої пісні не так легко співати – всі вокалісти думають, що там немає нічого такого. Насправді ж там все дуже глибоко, закопано – це треба розгадати… – делится впечатлениями Дзидзьо.

DZIDZIO на шоу Співають всі! / Фото: телеканал "Украина"

Удастся ли участнику шоу "Співають всі!" покорить судей и самого DZIDZIO и попасть в финал, зрители узнают уже в эту субботу, 2 октября, в 21:00 в эфире телеканала "Украина".

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

