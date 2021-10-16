В пятом выпуске Холостячки-2 шоу покинул Александр Борзенко: Злата назвала причину

В прошлом выпуске сразу два участника покинули шоу. В этом эпизоде "Холостячки-2" домой отправился лишь один – это начальник патрульной полиции города Кременчуга Александр Борзенко.
Злата Огневич призналась, что готова была попрощаться с Александром еще на первой Церемонии роз. Злата понимала, что у Александра сложная работа, требующая постоянно держать руку на пульсе и быть на связи. Но Огневич решила дать мужчине шанс.
Казалось, между ними возникла сильная взаимная симпатия, но даже это не помогло Борзенко остаться на проекте.
Отметим, что Александр на несколько дней покидал проект ради спецзадания, которое ему пришлось срочно выполнить на работе. И, к слову, именно работа и стала причиной решения Златы отправить мужчину домой.
Я вижу твою страсть к работе, я никогда бы не попросила тебя ею пожертвовать ради меня. Поэтому я тебя отпускаю, – сказала Злата Александру на Церемонии роз.
На проекте "Холостячка-2" осталось девять участников.
Читайте другие новости по теме:
- Неужели победил? Свечкоренко из "Холостячки" засветился на концерте Златы Огневич.
- Вернулся один из участников: коротко о четвертом выпуске "Холостячки-2".