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В пятом выпуске Холостячки-2 шоу покинул Александр Борзенко: Злата назвала причину

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
16 октября, 00:11
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С этим участником у Златы Огневич было больше всех свиданий. Он был симпатичен Холостячке, но Огневич с самого начала смущала профессия Борзенко
Александр Борзенко покинул шоу "Холостячка-2" в пятом выпуске
Александр Борзенко покинул шоу "Холостячка-2" в пятом выпуске / Фото: СТБ, instagram.com/zlata.ognevich

В прошлом выпуске сразу два участника покинули шоу. В этом эпизоде "Холостячки-2" домой отправился лишь один – это начальник патрульной полиции города Кременчуга Александр Борзенко.

Злата Огневич призналась, что готова была попрощаться с Александром еще на первой Церемонии роз. Злата понимала, что у Александра сложная работа, требующая постоянно держать руку на пульсе и быть на связи. Но Огневич решила дать мужчине шанс.

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Казалось, между ними возникла сильная взаимная симпатия, но даже это не помогло Борзенко остаться на проекте.

Фото: СТБ

Отметим, что Александр на несколько дней покидал проект ради спецзадания, которое ему пришлось срочно выполнить на работе. И, к слову, именно работа и стала причиной решения Златы отправить мужчину домой.

Я вижу твою страсть к работе, я никогда бы не попросила тебя ею пожертвовать ради меня. Поэтому я тебя отпускаю, – сказала Злата Александру на Церемонии роз.

На проекте "Холостячка-2" осталось девять участников.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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