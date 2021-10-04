В Сети возмущены вылетом Фагота из Танців з зірками: "Должна была уйти Власова!"

Пятый эфир "Танців з зірками" был посвящен кино – пары танцевали в образах известных персонажей. Неожиданно проект покинули Фагот и Екатерина Тришина, которые ранее уже оказывались под угрозой вылета, но их спасали.
В зоне риска вместе с ними были Евгения Власова и Макс Леонов.
Напомним, что согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за свои любимые пары в течение всего эфира шоу.
В соцсетях бушуют споры о том, что из танцев ушла совсем не та пара, а Фагот, по мнению пользователей, танцует лучше, чем Евгения Власова, Меловин и Джамала.
Вот, что об этом пишут в Сети:
- "Сдержанный, приятный, добросовестный, не скандальный. Такие не интересны для шоу, к сожалению".
- "Серьезно? Когда уже эта Власова покинет шоу?"
- "Уже блевать хочу от того Меловина, он должен был вылететь, а не Фагот. Что за несправедливость"
- "В этом сезоне так много несправедливого, как никогда. Меловину ставят низкие баллы, чтобы больше денег вытянуть из голосования фанов. Джамалу все за что-то хвалят, "обцеловывают"
- "Ну Джа намного слабее Фагота"
- "Будем честными, Фагот хоть танцевал. Джа вообще без пластики и развития танца, Мел просто эпатаж, он даже не похудел".