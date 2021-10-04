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В Сети возмущены вылетом Фагота из Танців з зірками: "Должна была уйти Власова!"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
4 октября, 08:44
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Минувшим вечером танцевальный проект покинули Фагот и Екатерина Тришина. Хотя судьбу участников решали зрители, многие из них не согласны с результатами шоу
Фагот покинул шоу "Танці з зірками" в пятом эфире
Фагот покинул шоу "Танці з зірками" в пятом эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Пятый эфир "Танців з зірками" был посвящен кино – пары танцевали в образах известных персонажей. Неожиданно проект покинули Фагот и Екатерина Тришина, которые ранее уже оказывались под угрозой вылета, но их спасали.

В зоне риска вместе с ними были Евгения Власова и Макс Леонов.

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Евгения Власова и Макс Леонов, Екатерина Тришина и Фагот в пятом выпуске "Танців з зірками" / Фото: YouTube

Напомним, что согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за свои любимые пары в течение всего эфира шоу.

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В соцсетях бушуют споры о том, что из танцев ушла совсем не та пара, а Фагот, по мнению пользователей, танцует лучше, чем Евгения Власова, Меловин и Джамала.

Вот, что об этом пишут в Сети:

  • "Сдержанный, приятный, добросовестный, не скандальный. Такие не интересны для шоу, к сожалению".
  • "Серьезно? Когда уже эта Власова покинет шоу?"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1
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  • "Уже блевать хочу от того Меловина, он должен был вылететь, а не Фагот. Что за несправедливость"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "В этом сезоне так много несправедливого, как никогда. Меловину ставят низкие баллы, чтобы больше денег вытянуть из голосования фанов. Джамалу все за что-то хвалят, "обцеловывают"
  • "Ну Джа намного слабее Фагота"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "Будем честными, Фагот хоть танцевал. Джа вообще без пластики и развития танца, Мел просто эпатаж, он даже не похудел".

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

    Инна Петрова
    Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

    Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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