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В шоу Маска появилась новая ведущая (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 15:22
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Совсем скоро шоу-детектив "Маска" заставит зрителей проводить расследования и разгадывать загадки звезд под уникальными костюмами. А поможет им в этом известная блогер Natella Kirs
Кто будет ведущей BACKSHOW во втором сезоне "Маски"
Кто будет ведущей BACKSHOW во втором сезоне "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Именно Natella Kirs в BACKSHOW, которое выходит после каждого нового выпуска шоу "Маска" на телеканале "Украина", расскажет подробности создания масштабного проекта, а также узнает тайны детективов и артистов.

Известная блогер Natella Kirs на своем YouTube-канале KIRS.TV честно, с юмором и сарказмом анализирует телевизионные проекты и новости шоу-бизнеса с точки зрения зрителя. А этом году она присоединилась к коллективу шоу "Маска" и сможет рассказать о кухне телепрограммы с другой стороны.

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Natella Kirs станет ведущей BACKSHOW / Фото: телеканал "Украина"

Девушка признается – такой формат работы для неё в новинку, но несмотря на суперсекретность шоу, она знает, чем заинтересовать зрителей.

Мы с шоу "Маска" очень круто дополняем друг друга! Я просто обожаю детективы и загадки. А еще у меня собралось много интересных вопросов о тайнах первого сезона, которые еще не были раскрыты. Поэтому могу точно сказать, что наше шоу будет очень крутым – поделилась Natella Kirs.

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BACKSHOW второго сезона гипершоу "Маска" будет выходить на YouTube-канале проекта. В каждом из выпусков его ведущая будет задавать острые вопросы ведущему и звездным детективам, а также раскрывать тайны создания самого загадочного шоу страны.

Natella Kirs и загадочная маска для BACKSHOW / Фото: телеканал "Украина"

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В выпусках блога Natella будет поражать не только интересными рассказами, но и эффектными образами, которые создала художница по костюмам шоу "Маска" Леся Патока.

Напомним, уникальное BACKSHOW о закулисных тайнах шоу "Маска", которое транслировали на диджитал-площадках телеканала "Украина", попало в шорт-лист авторитетной международной премии Promax Europe Awards 2021. Загадочным Мистером Маска стал ведущий Андрей Онищук.

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer.

Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже совсем скоро!

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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