В шоу Маска раскрыли Скандал: "Как это может быть?" (видео)

Суперфиналистами шоу-детектива на телеканале "Украина" этим вечером стали Жирафа и Скандал. Но уступить победу пришлось Скандалу и мы наконец узнали, какая звезда все это время скрывалась в невероятном костюме.
Эмоции звездных детективов зашкалили, когда выяснилось, что Скандал – это Оля Цибульская. "Как это может быть?!", – закричала Оля Полякова.
Шокированный DZIDZIO не мог поверить своим глазам, а Настя Каменских побежала на сцену к певице, чтобы убедиться, что это правда Цибульская.
Смотрите видео раскрытия Скандала:
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