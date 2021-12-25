В шоу Маска раскрыли Скандал: "Как это может быть?" (видео)

Смотрите шокирующее раскрытие самой скандальной и самой интересной маски второго сезона

Кто был Скандалом в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Суперфиналистами шоу-детектива на телеканале "Украина" этим вечером стали Жирафа и Скандал. Но уступить победу пришлось Скандалу и мы наконец узнали, какая звезда все это время скрывалась в невероятном костюме.

Эмоции звездных детективов зашкалили, когда выяснилось, что Скандал – это Оля Цибульская. "Как это может быть?!", – закричала Оля Полякова.

Шокированный DZIDZIO не мог поверить своим глазам, а Настя Каменских побежала на сцену к певице, чтобы убедиться, что это правда Цибульская.

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Смотрите видео раскрытия Скандала: