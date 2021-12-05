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В шоу Маска рассекретили Порося – оказалось, что это известный певец (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
5 декабря, 00:25
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Рассекретить в новом эфире шоу-детектива "Маска" могли Котика, но зрители проголосовали за то, чтобы маску снял Порося
Кто скрывался в маске Порося
Кто скрывался в маске Порося / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Седьмой выпуск гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" был удивительным и в некоторых моментах шокирующим. У звездных детективов появилось больше версий относительно персонажей, а в финале эпизода шоу покинула еще одна маска.

Так, по итогам голосования, в третьем раунде сошлись Котик и Порося. Снять маску пришлось последнему. Финальные версии от звездных детективов были в пользу Дяди Жоры и Анатолия Анатолича. Но ни одна из них не была правильной.

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Оказывается, все это время Поросям был Павло Зибров! Вот, как это было:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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