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В третьем эфире Танців з зірками проект покинула еще одна пара (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
20 сентября, 00:45
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Новый выпуск танцевального проекта был последним для двоих участников, которым не хватило голосов от зрителей. Александра Машлятина, которая заменила на танцах свою подругу, не дотянула и до середины шоу
Александра Машлятина и Денис Самсон покинули "Танці з зірками" в третьем эфире
Александра Машлятина и Денис Самсон покинули "Танці з зірками" в третьем эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Третий эфир шоу прошел под темой "Год, который изменил мою жизнь". Участники рассказывали трогательные истории, показывали новые постановки, которые готовили всю неделю, но одной паре не хватило баллов и она покинула шоу.

Напомним, что ранее создатели гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" показали, как выглядит самая модная участница второго сезона, который сейчас снимают.

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Согласно правилам шоу, к зрительским голосам прибавляют оценки судей. Турнирная таблица "Танців з зірками" к конце третьего эфира выглядела так: лидеры – Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, аутсайдеры – Меловин и Елизавета Русина.

Турнирная таблица в третьем эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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Наименьшее количество баллов получили две пары: Александра Машлятина и Денис Самсон, а также Алексей Суровцев и Мария Колосова.

Шоу "Танці з зірками" в третьем выпуске покинули Александра Машлятина и Денис Самсон.

Смотрите выступление в Александры Машлятиной и Дениса Самсона – Самба:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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