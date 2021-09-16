Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Чапкиса "оживят"

Стильный look Кейт

МакSим с дочкой

Модница в "Маске"

Факультет TikTok

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Ведущий "Холостячки" Решетник объяснил, чем Огневич отличается от Мишиной

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
16 сентября, 16:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ведущий шоу, Григорий Решетник, признался, что актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", и Злата Огневич разные, но и одновременно чем-то похожи
Григорий Решетник рассказал о характерах Златы Огневич и Ксении Мишиной
Григорий Решетник рассказал о характерах Златы Огневич и Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/misha.k.ua

Совсем скоро стартует второй сезон шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Предшественницей Златы была актриса Ксения Мишина, и есть большая вероятность того, что девушек будут сравнивать.

Точно так же будут сравнивать персонажей и в гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Кстати, недавно была представлена самая модная участница шоу.

Реклама

Григорий Решетник – это ведущий "Холостячки", и он точно знает участников и главных героев и героинь проекта лучше всех (ну, кроме их родных и друзей :)

Решетник рассказал, чем же отличаются Злата и Ксения. Его новое интервью появилось на официальной странице проекта "Холостячка" в Instagram.

Если сравнивать, Ксению и Златы, то они в чем-то похожи, в чем-то разные. Например, Ксения сразу более эмоциональная, а Злата проявляет эмоции на свидании. Она может казаться сдержанной, но она очень эмоциональна, очень талантлива. К моему удивлению, Злата очень любит экстрим. Она экстремальнее Ксюши! – делится Григорий.

Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник и Злата Огневич
Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник и Злата Огневич / Фото: пресс-служба

Реклама

Григорий также отметил, что Злата очень творческая. По словам Решетника, в период съемок она "все время ходила и что-то напевала", а также сочиняла песни.

И она такая же красивая и успешная, как и Ксюша. Они разные, но они в этом похожи, – подчеркнул ведущий.

Шоу "Холостячка" стартует 17 сентября. В этом году за сердце главной героини будут бороться 25 мужчин, всего в шоу будет 12 эпизодов.

Узнайте новости об экс-Холостячке Ксении Мишиной:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Принц Гарри и Меган Маркл на обложке Time
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Украинская победа
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять