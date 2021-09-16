Ведущий "Холостячки" Решетник объяснил, чем Огневич отличается от Мишиной

Ведущий шоу, Григорий Решетник, признался, что актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", и Злата Огневич разные, но и одновременно чем-то похожи

Григорий Решетник рассказал о характерах Златы Огневич и Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/misha.k.ua

Совсем скоро стартует второй сезон шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Предшественницей Златы была актриса Ксения Мишина, и есть большая вероятность того, что девушек будут сравнивать.

Точно так же будут сравнивать персонажей и в гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Кстати, недавно была представлена самая модная участница шоу.

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Григорий Решетник – это ведущий "Холостячки", и он точно знает участников и главных героев и героинь проекта лучше всех (ну, кроме их родных и друзей :)

Решетник рассказал, чем же отличаются Злата и Ксения. Его новое интервью появилось на официальной странице проекта "Холостячка" в Instagram.

Если сравнивать, Ксению и Златы, то они в чем-то похожи, в чем-то разные. Например, Ксения сразу более эмоциональная, а Злата проявляет эмоции на свидании. Она может казаться сдержанной, но она очень эмоциональна, очень талантлива. К моему удивлению, Злата очень любит экстрим. Она экстремальнее Ксюши! – делится Григорий.

Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник и Злата Огневич / Фото: пресс-служба

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Григорий также отметил, что Злата очень творческая. По словам Решетника, в период съемок она "все время ходила и что-то напевала", а также сочиняла песни.

И она такая же красивая и успешная, как и Ксюша. Они разные, но они в этом похожи, – подчеркнул ведущий.

Шоу "Холостячка" стартует 17 сентября. В этом году за сердце главной героини будут бороться 25 мужчин, всего в шоу будет 12 эпизодов.

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