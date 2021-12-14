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Вернулся в Холостячку, но так и не развелся: Рома Свечкоренко обманул Злату Огневич?

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 17:15
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В одном из эпизодов "Холостячки 2" Злата поставила Роме условие – он должен завершить развод и тогда сможет вернуться на проект в любой момент...
Злата Огневич заявила, что Роман Свечкоренко так и не развелся с женой, как обещал
Злата Огневич заявила, что Роман Свечкоренко так и не развелся с женой, как обещал / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/svechkorenko

Тот факт, что Рома Свечкоренко покинул шоу, уже после, в своем Instagram, он называл несправедливостью, а также писал, что ему было неприятно говорить о своих прошлых отношениях на всю страну и проходить испытание полиграфом.

Тем не менее, по словам Свечкоренко, он был влюблен в Злату, потому решил вернуться на проект. Но, как оказалось, он не довел до конца дело с разводом.

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Об этом Злата Огневич рассказала в новом эпизоде "Но это не точно" Александру Эллерту и Андрею Рыбаку.

Он так и не развелся... На самом деле, для меня это была грустная ситуация. Я свое слово сдержала, я ему сказала: "Я готова дать тебе шанс, возвращайся, если разведешься". Раз он вернулся, я подумала "Окей, он развелся". Но на свидании он мне сказал "Сорри", – рассказала Огневич.

Сам же Свечкоренко заявил, что еще до начала съемок в "Холостячке" он рассказывал о том, что не разведен, но его заверили, что "все будет хорошо", а после выставили лжецом.

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Мне жаль, что так сложились мои обстоятельства, что я не успел развестись до начала проекта, хотя я очень этого хотел и сделал все возможное, в рамках закона. Мне жаль, что этим воспользовались и сделали меня обманщиком... Я с самого начала сказал, что я еще в процессе. Еще задолго до начала съемок. Меня заверили, что все будет хорошо, а я просто поверил, – написал Рома в Instagram.

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Чем закончилась "Холостячка 2"

В финале романтического реалити Злата Огневич ответила взаимностью на чувства Андрея Задворного. После завершения проекта они строили отношения, но хватило пару не на долго.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Скриншот из видео

Спустя полтора месяца Андрей понял, что не испытывает романтических чувств к Злате. Он не захотел обманывать себя и врать о своей любви, поэтому предложил певице закончить отношения.

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