Владимир Остапчук превратился в маньяка-убийцу на шоу Маска

30 октября в 21:00 в эфире канала "Украина" выйдет второй выпуск самого популярного шоу "Маска". Зрители познакомятся со второй семеркой таинственных участников

Владимир Остапчук удивит перевоплощением / Фото: пресс-служба

В новом выпуске шоу ведущий Владимир Остапчук покажет свое первое впечатляющее перевоплощение сезона. Он превратится в жуткого персонажа фильма "Кошмар на улице Вязов" Фредди Крюгера.

На создание устрашающего образа ушло более четырех часов:

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Сначала мне на голову надели специальную штуку из материала, напоминающего резину. После этого на лицо начали наносить такой пластичный материал наподобие силикона, – вспоминает ведущий.

Владимир Остапчук в новом образе на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба

Чтобы работать в таком образе, как и во всех костюмах из шоу "Маска", нужна хорошая выносливость:

Процесс, конечно, очень кропотливый, я даже не представляю, как люди снимаются в кино и несколько месяцев ходят с таким гримом. Это же просто другое лицо! Все нереально потеет, поэтому мне в "голове" сделали вентиляцию, чтобы было немного легче, – рассказывает Остапчук.

Этим перевоплощением ведущий изрядно испугал звездных детективов, особенно певицу Настю Каменских. Оказывается, с этим персонажем у нее связаны не самые приятные воспоминания. Но самому Владимиру его образ по душе:

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На самом деле не такой уж я страшный – ну посмотрите на меня, – говорит телеведущий.

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