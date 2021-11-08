"Ворвались в нашу спальню и обсуждают": супруга Войтенко со скандалом появилась на Танцях з зірками

Супруга участника шоу, которую приглашали принять участие в эфире несколько недель подряд, также резко ответила ведущей Маше Ефросининой

Валентина Войтенко пришла на "Танці з зірками" / Фото: YouTube

Минувший десятый вечер на паркете был посвящен семье – пары танцевали вместе со своими родными людьми, потому Константин Войтенко особенно волновался – актер надеялся увидеть на "Танцях з зірками" свою супругу Валентину.

Участник шоу приглашал жену станцевать вместе с ним второй танце и даже подготовил дня нее платье. Но Валентина появилась в самом конце номера, когда Константин уже не надеялся на чудо.

Реклама

Несмотря на объятия с мужем, Валентина Войтенко резко высказалась о проекте, отметив, что ей не нравится, что проблемы ее семьи обсуждают на телевидении.

Досталось от Вали и Маше Ефросининой, которая была ведущей на балконе.

Я очень не люблю, что обо мне и о наших отношениях с Костей каждую неделю рассказывают по национальному телевидению. Такое впечатление, что все эти софиты, камеры и вы, Маша... ворвались в нашу спальню и обсуждают, как мы выстраиваем семейную жизнь, – сказала супруга Константина Войтенко.

Смотрите, как это было:

Реклама

Что произошло с семьей Войтенко

Еще в первых эфирах "Танців з зірками" Константин Войтенко рассказал, что они с супругой поругались, у них есть проблемы, они не живут вместе и посещают семейного терапевта.

В каждом последующем выпуске шоу ведущие обсуждали семейную жизнь Войтенко, а вскоре Валентина заявила, что в эфире танцевального проекта говорят неправду о ней и попросила создателей шоу не впутывать ее в скандал, выставляя ее семейную жизнь напоказ.

Реклама

Прошлым вечером, кстати, Константин Войтенко сказал, что сожалеет о своем поступке, когда он поделился своей драмой на всю страну. По его словам, это лишь усугубило ситуацию.