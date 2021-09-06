Возвращение Власовой и провокация от MELOVINа :как прошел первый эфир Танців з зірками

5 сентября состоялась премьера нового сезона "Танців з зірками" с новыми участниками, новой ведущей и новым членом жюри – смотрите, как это было

Как прошел первый эфир "Танці з зірками" 2021 / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Напомним, что в этом сезоне "танцев" у Юрия Горбунова новая коллега – Иванна Онуфрийчук. За столом звездных судей тоже изменения – в пятом сезоне оценивать танцы участников вместе с Екатериной Кухар и Владом Ямой будет Макс Чмерковский.

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Напомним, что телеканал "Украина" снимает второй сезон самого загадочного шоу на украинском ТВ – "Маска" и уже известны первые три персонажа.

Так, первыми на паркет "Танців з зірками" вышли Lida Lee и Алексей Базела. За танец, открывший новый сезон, им присудили 20 баллов.

Вторая пара этого вечера – Фагот (Олег Михайлюта) и Екатерина Тришина. 12 лет назад у них были романтические отношения и тогда же они оба участвовали в проекте "Танцюю для тебе". За первый танец на шоу "Танці з зірками"-2021 у них 17 баллов.

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Вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков угодили Екатерине Кухар – прима-балерина похвалила пару. По итогу Саша и Юра получили 16 баллов.

Следующими танцевать вышли Дмитрий Каднай и Алина Ли. Их танец Кухар, Яма и Чмерковский оценили высшим баллом – 21.

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Бронзовый призер олимпиады, каратист Стас Горуна в этом сезоне будет танцевать с Даниеллой Преап. Их номер под живое исполнение песни "Зорі" группы KALUSH оценили в 18 баллов.

Еще одной звездной участницей проекта стала звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова. Ее партнер – Денис Самсон. Драйвовый джайв принес паре 13 баллов.

В первом эфире нового сезона "Танців з зірками" выступила известная певица Евгения Власова, которая давно не появлялась на телевидении. Учится танцевать она с победителем "танцев" – Максом Леоновым. Первая оценка пары – 15 баллов.

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Актер театра и кино Константин Войтенко и его длинноногая партнерша – чемпионка Украины по бальным танцам Роксолана Маланчук – заработали 18 баллов.

Юмористу и участнику "Лиги смеха" Ивану Люлинову досталась яркая партнерша, которая уже участвовала в шоу – Яна Цыбульская. Их старания звездные судьи оценили в 19 баллов.

Следующими танцевать вышли актер Алексей Суровцев и тренер по бальным танцам Мария Колосова. Горячей паре поставили, кажется, минимальное количество баллов в этом эфире – 7.

Еще одна пара нового сезона танцевального шоу – спортсменка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Их номер получил 15 баллов.

Экспериментальный танец представили MELOVIN и Елизавета Русина. Старания пары раскритиковала Екатерина Кухар, но движения певца похвалили Макс Чмерковский и Влад Яма.

Певец шокировал звездных судей, подарив Екатерине Кухар настоящее сердце в коробке. Прима-балерина сюрприз не оценила и поставила паре 3 балла. Их общий результат – 13 баллов.

MELOVIN подарил Екатерине Кухар сердце / Скриншот из видео

MELOVIN подарил Екатерине Кухар сердце / Скриншот из видео

Еще одна пара, которая вышла на паркет в первом выпуске – это Джамала и Антон Нестерко. Венский вальс они исполнили на 19 баллов.

Завершили первый эфир "Танців з зірками" актер Артур Логай и чемпионка Украины по бальным танцам Анна Карелина. Канкан не понравился Екатерине Кухар, а последняя оценка этого выпуска – 18 баллов.

Напомним, что согласно правилам шоу, в первом эфире зрители не голосуют. По результатам оценок жюри, первое место за Дмитрием Каднаем и Алиной Ли.

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