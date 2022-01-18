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"Игры талантов": названы имена всех режиссеров-постановщиков шоу

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 16:33
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Вскоре выйдет на экраны шоу по всемирно известному формату Game of Talents. В Украине оно получило название "Игры талантов". Кто стоит за уникальными постановками, узнайте далее.
Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик помогают создать поистине грандиозное шоу "Игры талантов"
Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик помогают создать поистине грандиозное шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

После грандиозного успеха шоу "МАСКА" канал "Украина" снова интригует зрителей новым шоу. Так, вскоре стартует развлекательное шоу "Игры талантов" по всемирно известному формату Game of Talents компании Fremantle, которое с первым минут поразит зрителей невероятными способностями участников и зрелищными постановками.

За зрелищные эффекты стоит благодарить троих талантливых режиссеров-постановщиков, которые работают над новым масштабным проектом "Игры талантов". Это Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик.

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Мария Коростелева имеет богатый опыт работы с украинскими звездами. Она – режиссер-постановщик сольных шоу-программ и выступлений для Натальи Могилевской, Jamala, ALEKSEEV, Alina Pash, Krutь, групп "НЕАНГЕЛЫ", KAZKA, The Erised, Fo Sho, национальных отборов Евровидения, показов Ukrainian Fashion Week; основательница художественной группы "Культ", креативный продюсер фестиваля Art saved life и победительница международных фестивалей в области кино и перформативных искусств в США, Нидерландах, Испании, Германии. Мария отмечает, что шоу "Игры талантов" стало для нее настоящим вызовом.

Мария Коростелева работала со многими украинскими знаменитостями
Мария Коростелева работала со многими украинскими знаменитостями / Фото: пресс-служба

Каждый день подготовки к шоу – это как отдельное приключение, в которое мы погрузились сразу во время первого кастинга, – говорит режиссер-постановщик масштабного проекта канала "Украина" Мария Коростелева. – Чувство интриги и невероятного восхищения, когда ты и не подозреваешь, какой из сотни талантов попадет в твою команду и твои режиссерские руки, на каком языке говорит этот талант и с какого уголка Украины или с какого континента он приедет показать свои непревзойденные способности. Это очень интересно! На нашей сцене встретятся более ста разнообразных талантов, которые сводят с ума и шокируют.

Часть эффектных номеров для нового грандиозного шоу канала "Украина" создает компания The Hands Production, основателями и руководителями которой являются режиссеры Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. На протяжении десяти лет они воплощают в жизнь самые яркие теле-, театральные и цирковые шоу, концерты, спортивные церемонии с миллионной аудиторией по всему миру. В частности, они сотрудничали с артистами DZIDZIO, Олей Поляковой, Олегом Винником, Златой Огневич, группой БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и многими другими, создавали зрелищные номера для Евровидения и церемонии открытия Евро-2012, торжественные мероприятия государственного уровня других стран мира.

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Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик больше 10 лет создают незабываемые шоу, концерты и постановки для миллионной аудитории по всему миру.
Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик больше 10 лет создают незабываемые шоу, концерты и постановки для миллионной аудитории по всему миру. / Фото: пресс-служба

Мы всегда ищем неординарные и неожиданные решения для наших номеров. Классические постановки стараемся обыграть непредсказуемо, часто – через парадокс. В шоу "Игры талантов" в первую очередь поразим удивительными способностями участников. Из-за пандемии и карантина многие классные артисты, которые годами работали в разных уголках мира, сейчас находятся в Украине. К примеру, зрители канала "Украина" будут иметь уникальную возможность увидеть выступление известной на весь мир звезды "Цирка дю Солей",

– комментирует режиссер нового шоу "Игры талантов" Юрий Пристаецкий.

Коротко о сути шоу "Игры талантов"

Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Их задача – угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какими талантами обладают 11 незнакомцев. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чувство" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

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Как сообщалось ранее, режиссером-постановщиком нового грандиозного шоу также стал Герман Ненов, а ведущим – мегапопулярный DZIDZIO.

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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