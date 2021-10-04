Вы очень задрали нос: Илону Гвоздеву хейтят за ссору с Кухар и партнершей Меловина (видео)

И хотя в самом начале вчерашнего эфира танцев Илона Гвоздева обещала честное судейство, пользователи соцсетей упрекают хореографа за ее слова об участниках проекта.
В Instagram Гвоздева опубликовала пост, в котором рассказала, как ей тяжело далась роль судьи, что сидеть за столом и оценивать пары было сложнее, чем танцевать на паркете.
Илона добавила, что была честной, даже если ее слова кому-то не понравились:
Я не должна всем нравиться, я неидеальна, но я живая, искренняя, честная, в первую очередь с собой, я чувствовала и оценивала сердцем, была собой.
Во время эфира Илона Гвоздева часто высказывала свое несогласие с мнением Екатерины Кухар и даже критиковала коллегу. Она поинтересовалась, почему та, характеризуя бальные танцы, пользуется лексикой балетного танца.
Потому что там, где ты училась, я преподаю, – ответила Гвоздевой прима-балерина.
Кроме того, Гвоздева сказала партнерше MELOVIN'a, что та недостаточно профессиональная в танцах.
На сегодняшний день самым слабым звеном вашей пары является недостаточно универсальная партнерша. К сожалению. И это видно невооруженным глазом, – сказала Илона Гвоздева о Лизе Русиной.
Смотрите этот момент в видео:
В соцсетях Илона Гвоздева подверглась такой же критике со стороны зрителей и поклонников:
- "Считаю вас лучшей танцовщицей. Когда вы танцуете, хочется смотреть на вас. Но вы очень задрали свой нос. Вы чересчур много себе позволяете".
- "Уважаю вас как танцовщицу, но в жюри вам делать пока нечего. Мое мнение: пока не доросли до профессионального уровня остальных членов жюри. Извините"
- "У меня такое ощущение, что вы так долго ждали, пока попадете в жюри и тут вас понесло, даже слишком. И не понравилась ваша фамильярность с Кухар, и как вы хотели сказать, что вы такой же профессионал. Вы крутая, профессиональная танцовщица, но до Кухар вам еще надо расти"
- "Илоночка, вы когда танцуете, на вас хочется смотреть, это красиво и это ваш мир. Но в судьи вам не надо, это не ваше"
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