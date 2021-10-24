Я опережаю моду: Андрей Данилко вышел на сцену Маски в шлепках

Звездный детектив шоу "Маска" также объяснил, почему всегда надевает маску во время эфира, и как он связан с китайской модой

Андрей Данилко объяснил, почему носит тапки на шоу "Маска" / Фото: YouTube

Вчера вечером состоялась долгожданная премьера второго сезона гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Если вы пропустили выпуск, то здесь мы рассказали все подробности шоу.

В конце эпизода, когда стало известно, какая звезда пряталась за маской Баяна, звездные детективы шоу вышли на сцену к гостье проекта. Тогда зрители увидели, что Андрей Данилко пришел в тапках!

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Ничего удивительного, говорит артист, ведь главное для него – удобство.

Мне реально удобно. Все говорят, что это неприлично, надо кроссовки, а сейчас посмотрите последние тенденции моды, я опередил моду. Я ходил с 2005 года в тапочках, – прокомментировал Данилко в пост-шоу "Маски".

Андрей Данилко подчеркнул, что для него, как для артиста важно, чтобы отдыхали ноги, ведь он всегда выступает на каблуках. А теперь тапочки – это тренд:

Я посмотрел китайскую моду... или корейскую... будто с меня списана, – добавил звездный детектив шоу "Маска".

Смотрите интервью с Андреем Данилко за кулисами шоу "Маска":

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Смотрите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина"!

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