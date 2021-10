Я просто пришел спеть: победитель "Співають всі!" попал на шоу случайно и выиграл 500 тыс. грн

Муаяд Абдельрахим рассказал, кого из членов звездного жюри боялся больше остальных и поделился планами на будущее

Муаяд Абдельрахим рассказал, как попал на шоу "Співають всі!" / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/spivayut_vsi

Вчера на телеканале "Украина" состоялся грандиозный финал любимого шоу миллионов "Співають всі!" и зрители узнали, кому же удалось раскачать звездную "сотню" во главе с Натальей могилевской.

Главный приз – полмиллиона гривень получил талантливый 16-летний парень из Одессы – Муаяд Абдельрахим.

Сегодня он проснулся знаменитым, хотя попал на шоу случайно. Об этом Муаяд рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Я очень нестандартно принял участие (в шоу – ред.). Папа сидел смотрел футбол и там была реклама этого шоу. Подали визитку, написали нам через пару дней "Вы прошли, можете приезжать в Киев", – поделился победитель "Співають всі!".

По его словам, участие в проекте было сложным, так как каждый участник "Співають всі!" очень сильный, с опытом, не первый раз на сцене.

Я очень рад был познакомиться с такими невероятными людьми, как Влад, Вася, Могилевская и остальные звезды. Я очень доволен результатом и я очень упорно к этому результату шел, – признается Муаяд Абдельрахим.

Говоря о победе, парень сказал, что не был уверен в том, что дойдет до финала. Он пришел показать себя и сделать это хорошо.

Я просто пришел туда спеть, все что я могу, все что я хочу, с душей, чтобы потом не думал "ох, нужно было там вот чуть добавить", – подчеркнул Муаяд.

У юной звезды уже есть планы на будущее – он намерен писать свои песни и не останавливаться на достигнутом.

Муаяд Абдельрахим также признался в эфире телеканала "Украина 24", что на шоу "Співають всі!" он больше остальных боялся Анастасии Приходько – она для парня была самой авторитетной и строгой из жюри.

Анастасия такой человек, который любит, чтобы было все правильно, с эмоциями, с хорошей подачей, – добавил победитель вокального шоу.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

