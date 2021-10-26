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"За*бало это двуличие!": MELOVIN накинулся на Илону Гвоздеву после ее обвинений на Танцях з зірками

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
26 октября, 16:38
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Хореограф назвала партнершу Меловина недостаточно профессиональной, после чего трио примирилось и станцевало на проекте. После эфира Гвоздева снова наехала на Мела и Лизу Русину
MELOVIN накинулся на Илону Гвоздеву после совместного выступления на "Танці з зірками"
MELOVIN накинулся на Илону Гвоздеву после совместного выступления на "Танці з зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/ilonagvozdeva

Танец MELOVIN'а, Лизы Русиной и Илоны Гвоздевой должен был положить конец их вражде, но все стало только хуже. После восьмого выпуска танцевального шоу Илона Гвоздева в своем Instagram вновь резко высказалась о Меловине и Лизе.

Хореограф и приглашенная судья "Танців з зіками" написала, что во время подготовки и номеру пара то и дело отвлекалась, снимала видео в TikTok и занималась другими делами. В результате они плохо отрепетировали танец.

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Последний раз окунулась в это говно. В пн и вт отдыхала моя невероятная звездная пара, снимали тик-ток и кривляния. В среду он был слегка выпивший, пил прямо в зале и ему было плохо, поэтому он ушел с тренировки, а та все никак не могла настроиться на работу, ни рукой, ни ногой, ни поставить, ни станцевать, просто ноль, – написала Илона в сторис, которую потом удалила.

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Меловин опубликовал скриншот сторис Гвоздевой у себя на странице и ответил, что его достало двуличие хореографа и что он жалеет, что обнимался с ней и "пытался сгладить углы".

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Скриншот: .instagram.com/melovin_official

Артист также рассказал о работе с Илоной в интервью после шоу, которое опубликовал в соцсети. Именно на это видео отреагировала Гвоздева в сторис, которую после удалила.

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Это не первый раз, когда Илона Гвоздева оказывается в центре скандала "Танців з зірками". По мнению танцовщицы, на проекте одной паре уделяют больше внимания, чем другим. Это касается Димы Кадная и его партнерши Алины Ли.

Хейтерам Гвоздева написала, что критиковать пары ей позволяют 10-летний танцевальный опыт, образование хореографа, педагогический стаж и то, что у нее "всегда есть своя точка зрения".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в наши жизни. Будем очень по тебе скучать.

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