За шаг до четвертьфинала Танці з зірками покинули Саша Зарицкая и Юрий Мешков

Сложно поверить, но на "Танцях з зірками" прошло десятое воскресенье. В этом эфире впервые все участники танцевали не только с партнерами, но и с членами своих семей, а кто-то готовил номера вне звездного паркета.
Ранее мы рассказывали, как прошел третий выпуск самого звездного и самого загадочного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина", а также кто покинул проект.
Так, под угрозой вылета в десятом эфире танцев оказались Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. После "танца за жизнь" проект покинули Александра Зарицкая и Юрий Мешков.
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Александра Зарицкая и Юрий Мешков – Самба:
Турнирную таблицу в десятом эфире "Танців з зірками" возглавили Дима Каднай и Алина Ли, аутсайдерами уже не в первый раз были Александра Зарицкая и Юрий Мешков.
Напомним, что согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за свои любимые пары в течение всего эфира шоу.
Одна из пар этим вечером танцевала не на паркете, но появилась в студии во время шоу результатов – это были Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, которые переболели коронавирусом.
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