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За шаг до четвертьфинала Танці з зірками покинули Саша Зарицкая и Юрий Мешков

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
8 ноября, 00:39
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В десятом эфире участники показали по два танца, но для вокалистки KAZKA это воскресенье стало последним на паркете. Далее в шоу прошли четыре пары
Какая пара покинула "Танці з зірками" в 10 эфире
Какая пара покинула "Танці з зірками" в 10 эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Сложно поверить, но на "Танцях з зірками" прошло десятое воскресенье. В этом эфире впервые все участники танцевали не только с партнерами, но и с членами своих семей, а кто-то готовил номера вне звездного паркета.

Ранее мы рассказывали, как прошел третий выпуск самого звездного и самого загадочного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина", а также кто покинул проект.

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Так, под угрозой вылета в десятом эфире танцев оказались Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. После "танца за жизнь" проект покинули Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков – Самба:

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Турнирную таблицу в десятом эфире "Танців з зірками" возглавили Дима Каднай и Алина Ли, аутсайдерами уже не в первый раз были Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

Турнирная таблица в десятом эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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Напомним, что согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за свои любимые пары в течение всего эфира шоу.

Одна из пар этим вечером танцевала не на паркете, но появилась в студии во время шоу результатов – это были Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, которые переболели коронавирусом.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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