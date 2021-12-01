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"Замуж не вышла, но мы планируем": Злата Огневич в шоу "Новорічна Маска" сделала громкое заявление

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 20:46
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Телеканал "Украина" к Новому году готовит праздничный выпуск любимого шоу миллионов "Маска". Самые популярные артисты страны соберутся в одном месте, чтобы вместе со зрителями разгадать главный квест года – кто спрятался под образами зимних персонажей
Злата Огневич рассказала, что планирует ли свадьбу
Злата Огневич рассказала, что планирует ли свадьбу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Популярная певица Злата Огневич, которая в образе величественного Солнца стала победительницей первого сезона шоу "Маска", появилась в праздничном зале шоу "Новорічна Маска на каналі Україна".

Увидев звездную коллегу, неизменный детектив проекта Оля Полякова поинтересовалась, не вышла ли артистка замуж, на что услышала откровенный ответ.

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Замуж не вышла, но мы планируем, – заявила певица Злата Огневич в шоу "Новорічна Маска на каналі Україна".

Злата Огневич появітся в новогоднем випуске шоу "Маска"
Злата Огневич появітся в новогоднем випуске шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уже позже звезда призналась, что строит большие планы на будущее и мечтает о семье и детях. А вот 2021 год Злата Огневич назвала самым романтичным в своей жизни, и это не удивительно, ведь ее глаза так и светятся от счастья. Кроме того, артистка дала девушкам несколько советов, как обрести свою любовь:

Советую не думать, как покорить сердца в социальных сетях. Девушкам прежде всего следует найти путь к себе, найти себя и понять, что нравится именно вам, чем вы хотите заниматься и что чувствовать каждый день. Ведь счастье – внутри каждого из нас, и как только мы станем счастливыми, найдем того самого мужчину. Мысль о том, что придет человек в вашу жизнь и все станет круто – не сработает. Поэтому, девушки, найдите себя, и любовь появится в вашей жизни, – комментирует Злата Огневич на съемочной площадке канала "Украина".

Шоу "Новорічна Маска на каналі Україна" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под Масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

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Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска на каналі Україна" 31 декабря в 20:00!

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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