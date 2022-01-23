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Защитник донецкого аэропорта довел тренеров Голосу країни до слез и попал в команду Поляковой

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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23 января, 22:21
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Сегодня состоялась премьера нового 12-го сезона вокального шоу
Ярослав Гавянец стал участником команды Оли Поляковой
Ярослав Гавянец стал участником команды Оли Поляковой / Фото: YouTube, instagram.com/polyakovamusic

Ярослав Гавянец из Тернопольской области всегда мечтал о сцене, но судьба отправила его на войну. Участник боя на востоке Украины попал в плен, защищая донецкий аэропорт. Ему повезло и он вернулся к мирной жизни.

На проект киборг пришел, чтобы исполнить свою мечту – выступать на большой сцене, быть там, где бы он был, если бы не война.

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Ярослав исполнил на сцене "Голосу країни-12" песню группы "С.К.А.Й" – "Тебе це може вбити". К нему развернула свое кресло Оля Полякова. Смотрите, как это было:

В этом году тренерами вокального талант-шоу стали топовые украинские звезды: Потап, Оля Полякова, которая впервые села в красное кресло, DOROFEEVA и фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Победителем прошлого сезона проекта стал подопечный Нади Дорофеевой – Сергей Лазановский.

Ранее сообщалось, что продюсер "Голосу країни" оправдался за хайп на романе Кароль и Балана.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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