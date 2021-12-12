Жирафа отказала DZIDZIO, а Полякова покинула шоу: как прошел восьмой выпуск Маски

Восьмой и долгожданный выпуск гипершоу "Маска" начался с нового персонажа. Очаровательная Чайна квітка запутала звездных детективов – никто не догадался, какая звезда пряталась в этом образе.
Но тому, кто внимательно слушал подсказки квітки, было бы не сложно ее рассекретить :)
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После раскрытия нового персонажа на сцену проекта по очереди выходили уже знакомые нам маски. Робот в этом выпуске исполнила песню Гайтаны и познакомила публику со своим другом.
Насчет Робота у звездных детективов не очень много идей – Оля Полякова думает, что в этой маске прячется Леся Никитюк и то, это лишь из-за высокого роста.
Далее в студии шоу-детектива появился Белый Тигр. Восседая на железном троне он спел хит Imagine Dragons – Believer. Фагот из ТНМК или Артем Пивоваров? Лично мне кажется, что оба артиста подходят под образ Тигра. А вот NK думает, что за маской может прятаться Сергей Бабкин.
Горилла поделилась с детективами "Маски" новыми подсказками, но, как обычно, они не особенно помогли. Во время ее выступления был похищен Олег Винник, а в конце певец поцеловал загадочную маску.
Пришло время первого голосования, по итогам которого решилось, что Горилла - претендентка на вылет из шоу. Олег Винник заявил, что если она покинет "Маску", он тоже уйдет из проекта. Надеемся, этого не случится!
Далее на сцену самого загадочного и самого звездного шоу "Маска" вышел Мухомор. Практически все детективы шоу уверены, что это Позитив. Андрей Данилко заявил, что давно узнал звезду, но скрывает ее имя от коллег.
Скандал в прошлую субботу удивила зрителей и детективов "Маски" своим поведением – она не вышла на сцену, а вместо себя оставила черный ящик. Сегодня вокруг этого персонажа снова разгорелись споры, но какая звезда прячется в костюме – остается загадкой.
Еще одной героиней восьмого выступа стала Жирафа. После выступления героини Дзидзьо вручил Жирафе цветы и поцеловал ее, хотя та попросила детектива ни на что не рассчитывать. Вот это страсти!
Котик стал последним, кто выступил в новом выпуске "Маски". Трогательным исполнением он очаровал звездных детективов проекта, которые снова запутались в догадках. Это Дима Коляденко? А может Потап?
Перед вторым голосованием случилось неожиданное – Скандал сняла маску! Ее лица мы все равно не увидели, а подсказку тоже не поняли :) Но вот Андрей Данилко думает, что Скандал – это Елена Кравец.
Так, вторым номинантом на раскрытие стал Котик, к которому присоединилась Горилла. И как не протестовали Олег Винник и Оля Полякова, которая в итоге даже покинула шоу (надеемся, не навсегда), Горилле все же пришлось себя разоблачить.
Какая известная певица скрывалась в образе Гориллы, смотрите здесь.