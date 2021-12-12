Жирафа отказала DZIDZIO, а Полякова покинула шоу: как прошел восьмой выпуск Маски

В эту субботу на шоу "Маска" было смешно и волнительно! Узнайте о самых интересных моментах нового эпизодаи самом главном – кто покинул проект

Как прошел восьмой выпуск "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Восьмой и долгожданный выпуск гипершоу "Маска" начался с нового персонажа. Очаровательная Чайна квітка запутала звездных детективов – никто не догадался, какая звезда пряталась в этом образе.

Но тому, кто внимательно слушал подсказки квітки, было бы не сложно ее рассекретить :)

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Чайна квітка в выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

После раскрытия нового персонажа на сцену проекта по очереди выходили уже знакомые нам маски. Робот в этом выпуске исполнила песню Гайтаны и познакомила публику со своим другом.

Насчет Робота у звездных детективов не очень много идей – Оля Полякова думает, что в этой маске прячется Леся Никитюк и то, это лишь из-за высокого роста.

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Выступление Робота в восьмом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Далее в студии шоу-детектива появился Белый Тигр. Восседая на железном троне он спел хит Imagine Dragons – Believer. Фагот из ТНМК или Артем Пивоваров? Лично мне кажется, что оба артиста подходят под образ Тигра. А вот NK думает, что за маской может прятаться Сергей Бабкин.

Тигр в восьмом выпуске шоу-детектива "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

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Горилла поделилась с детективами "Маски" новыми подсказками, но, как обычно, они не особенно помогли. Во время ее выступления был похищен Олег Винник, а в конце певец поцеловал загадочную маску.

Горилла и Олег Винник в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Пришло время первого голосования, по итогам которого решилось, что Горилла - претендентка на вылет из шоу. Олег Винник заявил, что если она покинет "Маску", он тоже уйдет из проекта. Надеемся, этого не случится!

Далее на сцену самого загадочного и самого звездного шоу "Маска" вышел Мухомор. Практически все детективы шоу уверены, что это Позитив. Андрей Данилко заявил, что давно узнал звезду, но скрывает ее имя от коллег.

Мухомор на сцене шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Скандал в прошлую субботу удивила зрителей и детективов "Маски" своим поведением – она не вышла на сцену, а вместо себя оставила черный ящик. Сегодня вокруг этого персонажа снова разгорелись споры, но какая звезда прячется в костюме – остается загадкой.

Выступление Скандала на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Еще одной героиней восьмого выступа стала Жирафа. После выступления героини Дзидзьо вручил Жирафе цветы и поцеловал ее, хотя та попросила детектива ни на что не рассчитывать. Вот это страсти!

DZIDZIO и Жирафа в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Котик стал последним, кто выступил в новом выпуске "Маски". Трогательным исполнением он очаровал звездных детективов проекта, которые снова запутались в догадках. Это Дима Коляденко? А может Потап?

Котик на сцене шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Перед вторым голосованием случилось неожиданное – Скандал сняла маску! Ее лица мы все равно не увидели, а подсказку тоже не поняли :) Но вот Андрей Данилко думает, что Скандал – это Елена Кравец.

Так, вторым номинантом на раскрытие стал Котик, к которому присоединилась Горилла. И как не протестовали Олег Винник и Оля Полякова, которая в итоге даже покинула шоу (надеемся, не навсегда), Горилле все же пришлось себя разоблачить.

Какая известная певица скрывалась в образе Гориллы, смотрите здесь.