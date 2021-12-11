Жизнь после реалити: как сложилась судьба героев проекта "Холостячка-2"?

В финальном пост-шоу второго сезона "Холостячки" стало известно, что Андрей Задворный и Злата Огневич не смогли построить отношения после проекта. Сейчас бывшие влюбленные переживают тяжелый разрыв.
Поддержкой для девушки стал другой мужчина, фаворит зрителей – Максим Тарапата. Но как живут другие герои реалити?
Дмитрий Шевченко
Прощание со Златой в финале шоу стало потрясением как для зрителей, так и для участников. В пост-шоу Дмитрий рассказал, что после окончания съемок переехал жить в Киев и серьезно занялся тренировками.
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Жизнь Шевченко приобрела новые направления. Так, он успел сняться в одном из эпизодов сериала, а также найти новые отношения. Личность своей избранницы Дима пока не афиширует, но, как оказалось ее может знать Злата...ведь девушки живут в одном подъезде.
Андрей Хветкевич
Проект дал возможность Андрею посмотреть на себя со стороны и понять, какие стороны ему пора проработать. Бизнесмен решил обосноваться в Майами, а также начал работать с психологом. Кроме того, мужчина решился и на перемены во внешности – Андрей сделала пересадку волос.
Васко Младенов
Теннисист принял решение перебраться в Украину на постоянное место жительства. В Киеве Васко проводит персональные тренировки тенниса и активно занимается музыкой. По словам мужчины, его сердце сейчас свободно и он готов к новым отношениям.
Винченцо Дулепа
Ресторатор стал больше уделять времени бизнесу и собирается открыть собственный ресторан в Киеве. Поэтому сейчас он переехал в столицу. По словам Винценцо, он хочет начать новые отношения и поэтому постоянно знакомится с новыми людьми и ходит на свидания с девушками.
Также прямо в эфире пост-шоу сразу два участника проекта решились на серьезный шаг и сделали предложения руки и сердца своим возлюбленным. Олег Плахотнюк свяжет себя узами брака со своей бывшей гражданской супругой Яной, а вот Павлу Богдану девушка Юлия пообещала еще подумать.
А вот Роман Васильев попал в любовный треугольник с бывшими участницами 11 сезона шоу "Холостяк". Обиженные Надин Медведчук и Александра Миколюк пришли выяснять отношения с Романом прямо в студии.
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