Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Злата летит со мной: Хветкевич из Холостячки отправился в США и показал кадры из самолета

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 21:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший участник второго сезона проекта "Холостячка" Андрей Хветкевич на некоторое время вернулся в Майями. В самолете холостяк заинтриговал поклонников одной из Instastories
Хветкевич опубликовал фото со Златой
Хветкевич опубликовал фото со Златой / Фото: instagram.com/diveeasy/, instagram.com/diveeasy

Проект "Холостячка" со Златой Огневич уже подошел к концу, в финале шоу певица выбрала Андрея Задворного. Однако, есть подозрения, что отношения между парой не сложились и Злата после проекта изменила свое решение.

Так, в своем Instagram-аккаунте Андрей Хветкевич, который покинул шоу в десятом выпуске, создал очередную интригу. Мужчина добавил историю с подписью "Злата летит со мной". На секунду поклонники пары понадеялись на то, что холостячка отправиться с Андреем в Америку.

Реклама

Но, как оказалось, это была лишь шутка от Хветкевича. На борту самолета был журнал, в котором он нашел фото певицы.

Скриншот – instagram.com/diveeasy

Как рассказал Хветкевич, на некоторое время ему необходимо вернуться в Майями для того, чтобы решить свои дела, которые касаются бизнеса. Мужчина пообещал вернуться до следующей пятницы, ведь они с другими участниками проекта запланировали очередной совместный просмотр пост-шоу. В нем зрители узнают, как сложилась дальнейшая судьба героев второго сезона "Холостячки".

Еще новости по теме:

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять