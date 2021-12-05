Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новый год 2022

Алек не стрелял

Альбом Оксимирона

Триумф Меган

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

Пьяные звезды
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Злата Огневич ответила на хейт из-за ее выбора в финале Холостячки

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
5 декабря, 14:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не все зрители романтического реалити остались довольны выбором главной героини этого сезона. На Злату посыпался хейт в соцсетях – что ответила певица
Злата Огневич отреагировала на хейт в Сети из-за финала "Холостячки"
Злата Огневич отреагировала на хейт в Сети из-за финала "Холостячки" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В финале "Холостячки" было трое мужчин – Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Певица ответила "да" Андрею Задворному и призналась ему в любви.

Но зрители и поклонники проекта были несколько разочарованы выбором главной героини этого сезона. Многие думали, что идеальный избранник для Златы – Дима Шевченко.

Реклама

Конечно, в соцсетях Огневич начали писать комментарии о том, что их чувства с Димой "ложь", что Злата "сделала ошибку", что все шоу – "фальшь". Артистка решила не молчать и опубликовала в Instagram пост-ответ хейтерам.

Не буду переходить на оскорбления в вашу сторону, так как это ровным счетом ничего не даст. Мой любимый вопрос: "Чтобы что?". Вот эти все комментарии (от абсолютно незнакомых людей) меня глубоко удивляют. Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям – для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону)) А Вас благодарю, что нашли для меня время, завелись, как нужно и выпустили ракету в комментариях)) Только вот у настоящих ракет, тех, что вверх и к свету – другое топливо. Все, что вы видите во мне — это не мое, это ваше. Мое — это то, что я вижу в вас, – высказалась холостячка.

Андрей Задворный стал победителем "Холостячки-2"
Андрей Задворный стал победителем "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Что известно о победителе Холостячки-2 Андрее Задворном

Андрею 32 года, он родом из Латвии. Его отец был военным, а мама – музыкальным руководителем. Впоследствии семья перебралась в Украину – в город Светловодск Кировоградской области.

Реклама

У Андрея Задворного есть бизнес.
У Андрея Задворного есть бизнес. / Фото: пресс-служба СТБ

После окончания учебы в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого в Харькове, Задворный переехал в Киев и занялся бизнесом. Как мы знаем из выпусков "Холостячки", его родители остались жить в Светловодске, где Андрей не частый гость.

Андрей был женат, у него есть дочь Кира. После брака у него были серьезные отношения, которые закончились изменой. Подробнее об избраннике Златы Огневич читайте в материале.

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять