Злата Огневич ответила на хейт из-за ее выбора в финале Холостячки

Не все зрители романтического реалити остались довольны выбором главной героини этого сезона. На Злату посыпался хейт в соцсетях – что ответила певица

Злата Огневич отреагировала на хейт в Сети из-за финала "Холостячки" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В финале "Холостячки" было трое мужчин – Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Певица ответила "да" Андрею Задворному и призналась ему в любви.

Но зрители и поклонники проекта были несколько разочарованы выбором главной героини этого сезона. Многие думали, что идеальный избранник для Златы – Дима Шевченко.

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Конечно, в соцсетях Огневич начали писать комментарии о том, что их чувства с Димой "ложь", что Злата "сделала ошибку", что все шоу – "фальшь". Артистка решила не молчать и опубликовала в Instagram пост-ответ хейтерам.

Не буду переходить на оскорбления в вашу сторону, так как это ровным счетом ничего не даст. Мой любимый вопрос: "Чтобы что?". Вот эти все комментарии (от абсолютно незнакомых людей) меня глубоко удивляют. Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям – для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону)) А Вас благодарю, что нашли для меня время, завелись, как нужно и выпустили ракету в комментариях)) Только вот у настоящих ракет, тех, что вверх и к свету – другое топливо. Все, что вы видите во мне — это не мое, это ваше. Мое — это то, что я вижу в вас, – высказалась холостячка.

Андрей Задворный стал победителем "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Что известно о победителе Холостячки-2 Андрее Задворном

Андрею 32 года, он родом из Латвии. Его отец был военным, а мама – музыкальным руководителем. Впоследствии семья перебралась в Украину – в город Светловодск Кировоградской области.

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У Андрея Задворного есть бизнес. / Фото: пресс-служба СТБ

После окончания учебы в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого в Харькове, Задворный переехал в Киев и занялся бизнесом. Как мы знаем из выпусков "Холостячки", его родители остались жить в Светловодске, где Андрей не частый гость.

Андрей был женат, у него есть дочь Кира. После брака у него были серьезные отношения, которые закончились изменой. Подробнее об избраннике Златы Огневич читайте в материале.

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