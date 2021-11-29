Злату Огневич заметили с Максом Тарапатой на улицах Киева: видео

Максим Тарапата покинул шоу "Холостячка-2" за шаг до финала, и сейчас многие поклонники уверены, что победителем станет Роман Свечкоренко. Некоторые также "делают ставки" на Дмитрия Шевченко

Злата Огневич была замечена вместе с Максом Тарапатой / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Коллаж: Сегодня

До финала проекта "Холостячка-2" осталось всего несколько дней. И уже скоро все официально узнают, кого выбрала Злата Огневич. И пока некоторые предполагают, что это Роман Свечкоренко, который вернулся на шоу,Злата разгуливает по столице с Максимом Тарапатой.

Поклонники шоу застали Огневич и Тарапату на прогулке – они вместе шли по улице, однако чувств не проявляли: за руки не держались, не обнимались и не целовались. Возможно, Злата и Макс сейчас сотрудничают и были на деловой встрече? А может, Огневич передумала и после финала выбрала Тарапату? Видео со Златой и Максом фаны опубликовали в TikTok.

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То, что на видео именно Злата, доказывают кадры из ее Instastories – светло-коричневое пальто и копну густых темных волос Златы невозможно не узнать!

Злату Огневич заметили с Максом Тарапатой / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Коллаж: Сегодня

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Ну и Макс Тарапата в своем Instagram-аккаунте также опубликовал кадры в черном пальто - таком же, как на кадрах видеоролика.

Максим Тарапата встречается со Златой Огневич? / Фото: instagram.com/tarmaks

К слову, ранее Злату раскритиковали за то, что она попрощалась с Максом в конце 11-го выпуска шоу. Он был любимчиком многих зрителей. Кто знает, возможно, Огневич прислушалась к поклонником и все-таки решила дать Тарапате второй шанс?

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Этот момент оставил поклонников Златы и шоу "Холостячка-2" в замешательстве. Кто же тогда победил? Неужели Макс вернется в финальном выпуске? Или Злата изменила свое решение уже после окончания съемок проекта?

Так много вопросов, но так мало ответов. Совсем как на гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", в котором недавно рассекретили еще одного персонажа.

Кто прошел в финал "Холостячки-2"

После "вылета" из шоу Макса Тарапаты, в финале оказались Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. На церемонии роз к ним присоединился Роман Свечкоренко, который ранее покинул проект, чтобы решить проблемы с бракоразводным процессом.

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