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Зрители "увидят" Григория Чапкиса на паркете Танців з зірками

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 сентября, 13:39
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В третьем эфире танцевального проекта зрители увидят специальный номер памяти легендарного хореографа
На проекте "Танці з зірками" готовят номер памяти Григория Чапкиса
На проекте "Танці з зірками" готовят номер памяти Григория Чапкиса / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Ранее продюсер Танців з зірками уже признавался, что новый сезон проекта посвящен Григорию Чапкису и говорил о специальном номере.

Напомним, ранее мы рассказывали о новой ведущей шоу "Маска" на телеканале "Украина".

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В этой постановке участники исполнят танцы, которые больше всего любил легендарный хореограф, а зрители благодаря специальным современным технологиям снова смогут увидеть Григория Николаевича на паркете.

Григорий Чапкис
Григорий Чапкис / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Отмечается, что на проект вернуться участники разных лет – Ксения Мишина, Ольга Фреймут, Олег Винник, Елена Кравец.

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Напомним, знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве 18 июня. Он ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года.

Сын легендарного хореографа, Грег Чапкис, который также занимается танцами, пообещал, что с детьми будет продолжать дело своего отца.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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