Звездный детектив Андрей Данилко в образе Скандала узнал Елену Кравец

В четвертом выпуске шоу "Маска" свою интригующую историю продолжил Скандал. Звездные детективы заглянули в черный ящик участницы и высказали первые догадки – кто так удачно запутывает их

Кто же носит маску скандала на самом деле / Фото: пресс-служба

Эпатажный Скандал во время четвертого выпуска любимого шоу миллионов "Маска" исполнил песню "Красиво" певицы Тины Кароль. А в это время звездные детективы стали обсуждать, кто эта утонченная участница, которая имеет невероятные вокальные данные и говорит исключительно на русском языке.

Послушайте, как она говорит – голос похож на актрису Елену Кравец из "Квартал-95", – поделился Андрей Данилко.

Данилко предполагает, что под маской самого сложного героя – Елена Кравец

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Мнение коллеги разделила Оля Полякова, отметив, что костюм героини спроектирован очень хитро – скрыт и рост, и формы. А вот NK | Настя Каменских решила сосредоточиться на языке Скандала и предположила, что под маской может скрываться звезда, которая родилась за пределами Украины.

А еще у нас есть подсказка, что Скандал родилась зимой. Поэтому у меня есть следующие варианты: Светлана Вольнова, которая, кстати, родилась в Петербурге и у нее было шоу "Скандал", а еще это может быть Монро – она довольно скандальная, – рассказала звездный детектив.

У Насти Каменских есть две версии того, кто же скрывается в костюме Скандала / Фото: пресс-служба

Участница тоже долго не молчала и презентовала детективам черный ящик, в котором спрятала подсказку о себе. В ящике лежал микрофон, поэтому следующие версии детективов были связаны с именами известных певиц.

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Оля Полякова предположила, что под маской скрывается провокационная певица MARUV, а по словам DZIDZIO – под маской бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица SLAVA KAMINSKA. А кто из звездных детективов назвал настоящее имя артистки, станет известно в новых выпусках шоу.

Смотрите проект "Маска" по ​​субботам в 21:00 на канале "Украина".

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