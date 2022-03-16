15 дней в полной оккупации: телеведущая Юлия Панкова – о рашистах в своем доме и спасении под пулями

После вторжения захватчиков семья ведущей приняла решение покинуть дом. Ее история – просто до слез...

Телеведущая рассказала об оккупации / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Подобные истории невозможно читать без слез и судорожного содрогания. 21-й день идет война, которую Путин развязал против украинского народа. Мы верим в наших защитников и скорую победу, но еще очень долго мы все будем искоренять из своей памяти все военные ужасы, пережитые в этот период.

Напомним, ранее историей спасения от оккупантов делился режиссер Евгений Синельников и телеведущая Анна Панова, а на днях появилась шокирующая история известной телеведущей Юлии Панковой. Она вместе с семьей провела 15 дней в полной оккупации под Гостомелем. Семье пришлось 14 ночей сидеть в подвале при температуре +5. Без света, газа, отопления, лекарств и бензина. Они были отрезаны от всего мира.

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Юлия Панкова / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Мы не могли уехать, – говорит Юля. – В соседнем селе расстреляли семью. Наш друг, который раздавал еду мирным жителям, был убит. У друзей на днях умерла мать. Ее вынесли, положили на лавочку в пакете и до сих пор не похоронили.

Каждый день Юля чистила метки для авиации на собственном газоне, ведь над ними постоянно летали.

Их установки стояли в лесу, где гуляла с собакой, – рассказывает ведущая. – А как-то в наш двор залетел большой кусок от града.

Родные Юлии Панковой / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

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Во время войны девушка научилась различать звуки – разрывы вакуумных бомб, градов и ураганов, полеты истребителей, военных самолетов и "аллигаторов". Когда было тихо, они морально готовились к новым бомбардировкам.

9 марта захватчики ввалились к нам в дом, – говорит Юля. – Это были 13 подготовленных кадыровцев. С рыжими бородами, обмундированные до зубов. С ПЗРК/иглами за плечами и потертыми автоматами. У них были георгиевские ленты на спинах и надпись "разведка". Они вырвали калитку, влетели в дом за секунду, двигались по-спецназовски, врываясь в каждую комнату. Этот ад длился не больше 30 минут, но казался вечностью. Они забрали телефоны, охотничье оружие. Угрожали отцу. Это стало последней каплей, и мы рискнули уехать из дома. Дальше нельзя было в нем оставаться.

Семье было тяжело принять решение об эвакуации, ведь официального зеленого коридора к ним не было.

Видеоподтверждений о расстреле мирных жителей было много, и я понимала, что этот день может быть последним, – рассказывает ведущая. – Пришлось принять это и смириться. Мы выехали с белыми флагами, которые сделали из простыней и швабр. Двигались колонной из четырех машин. С детьми и младенцем, у которого закончилась смесь, и он был на грани смерти. Чудом проехали три вражеских блокпоста. От количества техники и военных немели руки. Я увидела все: обугленные, замерзшие тела, расстрелянные гражданские машины, разбитую технику. Каждый раз останавливались на обочине, когда навстречу неслись колонны вражеской техники. Приходилось пробираться под градами и молиться.

Сейчас Юля с семьей находится в безопасном месте.

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Телеведущая рассказала о пережитых ужасах / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Теперь не могу слушать музыку, – рассказывает ведущая. – Меня раздражают громкие звуки. А в тишине чувствую немыслимое напряжение. Постоянно жду, когда "прилетит". Бывало всякое: страх смерти и голода, отнимались ноги, не могла восстановить дыхание после очередной бомбардировки. Мы оставили все, но выжили!

Поклонники шлют Юлии Панковой слова поддержки!

Напомним, ранее звезды "Крепостной" поблагодарили поляков за помощь украинцам и их большие сердца.

Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

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