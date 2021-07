Наталья Могилевская разругалась с членами жюри шоу "Співають всі" – чем закончился конфликт

Капитан звездной "сотни" Наталья Могилевская удивилась, как много в Украине талантливых людей разных профессий. По словам артистки, собрать на одной площадке 100 звезд шоу-бизнеса – нелегко

Наталья Могилевская раскрыла секреты шоу «Співають всі!» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

21 августа зрители телеканала "Украина" увидят премьеру нового грандиозного проекта "Співають всі!" по всемирно известному формату All Together Now. В вокальном шоу оценивать таланты участников будет целая сотня музыкальных экспертов, возглавила которую народная артистка Украины Наталья Могилевская. На своей странице в Instagram певица поделилась выводами, которые она сделала после участия в шоу "Співають всі!".

По словам Натальи Могилевской, у нас в стране есть нейрохирурги, таксисты, массажисты и люди других, казалось бы, совершенно не связанных с шоу-бизнесом профессий, которые могут петь на уровне мировых звезд. Это по-настоящему удивило звездного капитана "сотни".

Собрать на одной площадке 100 звезд шоу-бизнеса – задача не из легких. У каждого – свое мнение и свои предпочтения. Певица откровенно призналась, что на съемках шоу "Співають всі!" без конфликтов между участниками жюри не обошлось:

Мои коллеги: звезды, артисты – это невероятно приятные и отзывчивые люди. Конечно же, на шоу было много конфликтов, споров и разногласий, но в конце концов мы стали друзьями и даже большой семьей.

Также артистка восхитилась командой телеканала "Украина", которой удалось создать грандиозные декорации для проекта. Особенно впечатлила Наталью 12-метровая конструкция, на которой расположились судьи:

Представьте, 100 звезд одновременно пели, танцевали, прыгали, топали и хлопали на протяжение 150 активных съемочных часов. И что случилось с конструкцией? А ничего! Она устояла.

Кроме того, певица отметила, что музыка, по-прежнему, остается одним из самых прекрасных и быстрых способов сделать нас счастливыми. А новый проект "Співають всі!", уверена Наталья Могилевская, – это одно из самых трогательных и ярких шоу за всю историю украинского шоу-бизнеса.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта канала "Украина" получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Ведущим вокального шоу стал Владимир Остапчук.

Как происходят съемки шоу Співають всі – смотрите видео:

Ранее стало известно, что победитель нового шоу "Співають всі!" получит полмиллиона гривен.