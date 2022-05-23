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16-летняя дочь Ольги Фреймут выставила напоказ пышные формы в мини-платье

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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23 мая, 09:53
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Старшая дочь телеведущей Злата Митчелл сейчас живет и учится в США. На днях девушка решила продемонстрировать свое крайне грациозное дефиле
Злата Митчелл засветилась в мини-платье на свидании с бойфрендом
Злата Митчелл засветилась в мини-платье на свидании с бойфрендом / Фото: Коллаж: Сегодня

У TikTok дочь Ольги Фреймут показала свой look, который она, вероятно, выбрала для прогулки со своим возлюбленным. Совсем недавно Злата показала романтические фото с бойфрендом . А теперь она решила записать с ним ролик – парень также стал участником TikTok-видео.

Злата Митчелл сняла ролик, на котором ходит по коридору в коротком платье с глубоким декольте и на тонких бретельках. На плечи девушка накинула черную куртку, которая, скорее всего, и принадлежит ее избраннику Оскару.

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@zlatamitchell @Oscar original sound – RAPHOPCLIPS

Сам парень появился в кадре всего на несколько секунд. В то же время, дочь Фреймут покрасовалась перед камерой издалека, а потом подошла ближе и похвасталась своим пышным бюстом. Затем девушка выключила телефон.

Похоже, что старшая наследница Ольги Фреймут в свои 16 лет действительно уже чувствует себя взрослой и самостоятельной. Девушка без родителей живет и учится в Лос-Анджелесе, у нее есть собственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING. Также у Златы уже есть бойфренд. Кроме того, Митчелл частенько показывает в соцсетях свою насыщенную подростковую жизнь в Штатах.

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Напомним, у Ольги Фреймут трое детей. Так, старшую дочь Злату ведущая родила в 2006 году в Лондоне от британца Нила. В 2016 году телеведущая во второй раз стала мамой – она родила сына своему нынешнему мужу Владимиру Локотко. А через год у пары родилась дочь Евдокия.

Недавно Фреймут поделилась редким фото с шестилетним сыном в день рождения.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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