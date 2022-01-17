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17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в шоу "Голос країни". Быть ли ей певицей? (голосование)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 января, 19:04
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Лия Меладзе спела на популярном музыкальном шоу известную песню Леонардо Коэна – Hallelujah
Лия Меладзе пришла на 12-й сезон "Голос страны".
Лия Меладзе пришла на 12-й сезон "Голос страны". / Фото: instagram.com/meladzemusic, meladzeliya

Дочь знаменитого продюсера Константина Меладзе, которую летом 2021 года экстренно госпитализировали , решила продемонстрировать свои музыкальные способности в 12 сезоне проекта "Голос країни". Известно, что девушка появилась на "слепых прослушиваниях".

Лия спела легендарную композицию Леонардо Коэна – Hallelujah . Видео-анонс с выступления девушки появился на YouTube . Смогла ли дочь Меладзе покорить своим вокалом тренеров и развернуть кресла наставников – станет известно в одном из эфиров шоу.

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Лия Меладзе призналась, что с детства мечтала попасть на проект. По ее словам, каждый год она хотела прийти на "слепые прослушивания", но ее перфекционизм не давал ей этого сделать. Она очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас, сообщает "ТСН".

Мой отец задолго до моей заявки знал, что я хочу попробовать себя на этом шоу и даже дал мне совет быть самой собой, – сказала дочь Меладзе.

В комментариях под видео в YouTube пользователи оценили голос Лии и отметили, что ее вокальные данные – отличные:

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  • Вау, топ.
  • Ооо, Лия Меладзе. Ждем, ждем.
Скриншот YouTube

Прослушав, как поет дочь Константина Меладзе, мы предлагаем оценить голос девушки:

Коротко о Лие Меладзе

Напомним, с первой женой Яной Сумм Константин Меладзе прожил в браке 19 лет. За это время у пары родилось трое детей: старшая дочь Алиса появилась на свет в 2000 году, Лия – в 2004-м, а сын Валерий, родившийся с диагнозом аутизма, – в 2005-м.

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Лия училась в школе в Великобритании, а сейчас планирует поступать в музыкальный университет, расположенный в США, на саундпродюсера.

Ранее девушка создала группу FAR FOR, где была также солисткой.

Напомним, звездными тренерами вокального талант-шоу стали Потап, Ольга Полякова, DOROFEEVA и Святослав Вакарчук.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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