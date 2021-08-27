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19-летний Роман Сасанчин впервые станет отцом: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
27 августа, 11:24
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Победитель известного украинского вокального шоу недавно объявил, что женится. Теперь же стало известно, что у Романа и его невесты вскоре появится ребенок
Роман Сасанчин впервые станет отцом
Роман Сасанчин впервые станет отцом / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Недавно у Романа Сасанчина были большие проблемы в семье – его мама тяжело перенесла COVID-19, парень собирал деньги на ее лечение. К счастью, сейчас женщине уже лучше, а у Романа новые заботы – совсем скоро он впервые станет отцом.

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Сасанчин пока что не делал официальных заявлений. В Instagram-аккаунте его 23-летней невесты Иванны появилось видео, на которых четко видно ее округлившийся животик.

Скриншот: Instagram

Роман и Иванна обручились в июне этого года спустя год отношений. Сначала они жили в квартире, которую Роман получил после победы в вокальном шоу. Затем они переехали в Тернополь, чтобы помогать маме парня, боровшейся с коронавирусом.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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