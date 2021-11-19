Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей

Тринчер сказала "да"

Яремчук дали визу

Полуголый Момоа

Сыну Тины - 13

Шоу "Маска". Сезон 2

Новый дуэт Насти
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

26 ноября в Октябрьском Дворце пройдет вечер памяти Назария Яремчука

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 16:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этом году исполняется 70 лет со дня рождения народного артиста Украины Назария Яремчука. С целью почтить память выдающегося певца в Киеве состоится песенный фестиваль "Родина"
26 ноября в Киеве состоится вечер памяти Назария Яремчука.
26 ноября в Киеве состоится вечер памяти Назария Яремчука. / Фото: umoloda.kyiv.ua

26 ноября пройдет вечер памяти Назария Яремчука. Мероприятие начнется в 19:00 в Октябрьском Дворце. В нем примут участие выдающиеся артисты, коллективы и молодые исполнители.

В памятном проекте "Родина" примут участие артисты: братья Яремчуки (Назарий и Дмитрий), Нина Матвиенко, Ольга Сумская, Алла Кудлай, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Аурика Ротару, Виктор Павлик, Екатерина Бужинская, Анатолий Гнатюк и многие другие.

Реклама

Имя величайшего певца Назария Яремчука – это целая эпоха в украинской эстраде. Его образ всегда ассоциировался с настоящим патриотом, для которого самым важным были семья и родина. Отметим, о доброте, справедливости, высоких моральных качествах певца ходили целые легенды, а песенный талант навсегда вывел его в число первых в отечественной эстраде.

За 43 года жизни Назарий Яремчук записал более 150 песен.
За 43 года жизни Назарий Яремчук записал более 150 песен. / Фото: Instagram

Несмотря на то, что Назарий Яремчук ушел из жизни, его творчество вызывает интерес у поклонников украинского искусства. Такие песни, как "Червона рута", "Стожари", "Водограй" до сих пор остаются самыми известными. Их даже называют визитной карточкой украинской эстрады в мире.

Реклама

Интересно, что в названии проекта "Родина" заложены идея и содержание творчества Яремчука, потому что именно семья во всей многозначности этого слова была основой жизни артиста и является знаковым понятием украинского общества.

Целью фестиваля является в первую очередь не только празднование юбилейного события, но и популяризация современной национальной песенной культуры путем передачи эстафеты искусства Яремчука его последователям для сохранения духовности в обществе.

Кратко об артисте

Назарий Яремчук родился в Черновицкой области в 1951 году в музыкальной семье: отец пел в церковном хоре, а мать, кроме пения, играла на мандолине и выступала в местном театре. Еще маленьким мальчиком Назарий тоже начал петь.

Реклама

Артист прожил всего 43 года.
Артист прожил всего 43 года. / Фото: скриншот

Артист прожил всего 43 года – в 1995-м он умер от рака желудка. Всего Яремчук записал более 150 композиций. Из них самые известные "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Гей ви, козаченьки" и другие.

Ему присвоено звание Народного артиста Украины и посмертно присуждена государственная премия им. Шевченко.

Читайте также:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять