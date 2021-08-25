3 хита Евровидения. Джамала, Руслана и Сердючка разгромили сцену "Олимпийского" (видео)

В свое время эти песни покорили не только сердце украинских слушателей, но и фанов "Евровидения"

/ Фото: Скриншот из YouTube

Украина участвует в международном конкурсе "Евровидения" с 2003 года и пропустила его дважды – в 2015 и 2019 годах. Представители нашей страны всегда становились финалистами конкурса, а их песни пел весь мир. На концерте ко Дню Независимости Украины, естественно, эти песни не могли не прозвучать.

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Главный хит Русланы "Дикі танці", который принес победу Украине на международном конкурсе в 2004 году, прозвучал на НСК "Олимпийский". Певица вновь зажгла, как и 17 лет назад.

Хоть Верка Сердючка и не победила на "Евровидении", но ее песня Dancing Lasha Tumbai до сих пор очень популярна среди фанов международного конкурса. На сцене "Олимпийского" Верка Сердючка вновь зажгла.

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Песня Джамалы "1944" на мероприятиях ко Дню Независимости Украины звучала не один раз. На сцене "Олимпийского" певица еще раз исполнила песню, которая в 2016 году принесла Украине победу на "Евровидении".

Отметим, что концерт, прошедший на "Олимпийском", имел название "Незалежність у нашій ДНК". На празднике выступили 34 украинских артиста. Ранее вокруг концерта возник скандал – некоторые знаменитые украинские артисты не были приглашены выступить на сцене, из-за чего они обиделись на организаторов.

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