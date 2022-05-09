Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

4-летняя дочь Сергея Притулы удивила папу ответом на вопрос о войне: "правильно воспитываем детей"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 19:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пока телеведущий занимается волонтерством, его дочь Соломия избавляется от привычек, связанных со всем российским и проявляет патриотизм
Сергей Притула рассказал, как его дочь Соломия реагирует на войну
Сергей Притула рассказал, как его дочь Соломия реагирует на войну / Фото: instagram.com/siriy_ua

С первых дней полномасштабной войны Сергей Притула помогает обеспечивать ВСУ необходимой техникой и амуницией. На днях он рассказал о том, как во время войны изменилась его четырехлетняя дочь Соломия.

Моей дочери исполнится пять. У нее такая интересная натура. У нее и раньше была безумная языковая устойчивость: если малый (сын Сергея Дмитрий, – Ред.) может переходить с другими детьми на русский, то какие-то девочки, с которыми играет Соломийка, скорее перейдут на украинский, чем на русский, – поделился Притула.

Притула с детьми
Притула с детьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

Реклама

Притула признается, что они с дочерью долго не виделись. Но во время долгожданной встречи, он заметил, что мультики, которые Соломия раньше смотрела на планшете на русском, теперь пересматривается только на украинском.

Я поставил на паузу (мультики, – Ред.), мы начали говорить, спрашиваю: "Ты вообще понимаешь, что происходит в стране?". А она мне: "Да, на нас напала россия, россияне – наши враги, они делают беду", – рассказал ведущий.

По мнению Притулы, подобная реакция свидетельствует о том, что его воспитание направлено в правильное русло.

Если ребенок уже в четыре года понимает такие вещи, отдает себе отчет и начинает правильно фильтровать контент – это значит, что мы с женой правильно воспитываем детей, – рассказал Сергей в интервью программе "Украина на связи", сообщает Новый канал.

Напомним, вместе с женой Екатериной Сопельник Сергей Притула воспитывает двух дочерей Соломию и Стефанию. Также у телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака.

Реклама

В конце января Притула порадовал поклонников трогательным фото с дочерью Соломией.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять