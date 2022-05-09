4-летняя дочь Сергея Притулы удивила папу ответом на вопрос о войне: "правильно воспитываем детей"

Пока телеведущий занимается волонтерством, его дочь Соломия избавляется от привычек, связанных со всем российским и проявляет патриотизм

Сергей Притула рассказал, как его дочь Соломия реагирует на войну / Фото: instagram.com/siriy_ua

С первых дней полномасштабной войны Сергей Притула помогает обеспечивать ВСУ необходимой техникой и амуницией. На днях он рассказал о том, как во время войны изменилась его четырехлетняя дочь Соломия.

Моей дочери исполнится пять. У нее такая интересная натура. У нее и раньше была безумная языковая устойчивость: если малый (сын Сергея Дмитрий, – Ред.) может переходить с другими детьми на русский, то какие-то девочки, с которыми играет Соломийка, скорее перейдут на украинский, чем на русский, – поделился Притула.

Притула с детьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

Реклама

Притула признается, что они с дочерью долго не виделись. Но во время долгожданной встречи, он заметил, что мультики, которые Соломия раньше смотрела на планшете на русском, теперь пересматривается только на украинском.

Я поставил на паузу (мультики, – Ред.), мы начали говорить, спрашиваю: "Ты вообще понимаешь, что происходит в стране?". А она мне: "Да, на нас напала россия, россияне – наши враги, они делают беду", – рассказал ведущий.

По мнению Притулы, подобная реакция свидетельствует о том, что его воспитание направлено в правильное русло.

Если ребенок уже в четыре года понимает такие вещи, отдает себе отчет и начинает правильно фильтровать контент – это значит, что мы с женой правильно воспитываем детей, – рассказал Сергей в интервью программе "Украина на связи", сообщает Новый канал.

Напомним, вместе с женой Екатериной Сопельник Сергей Притула воспитывает двух дочерей Соломию и Стефанию. Также у телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака.

Реклама

В конце января Притула порадовал поклонников трогательным фото с дочерью Соломией.