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5 видов масла и патчи для лица: что звезды хранят в холодильнике

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 сентября, 14:33
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Евгений Клопотенко, Наталка Денисенко и другие украинские знаменитости в программе "Зірковий шлях" рассказали о содержании собственных холодильников. У вас тоже есть такое!
Что хранится в холодильниках украинских звезд
Что хранится в холодильниках украинских звезд / Фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/klopotenko

Звездный повар Евгений Клопотенко удивил содержанием своего холодильника. И не только пятью видами масла.

В холодильнике Евгения есть паста, тимьян и много рыбы. Различные виды сыра. И здесь Клопотенко как повар с опытом дает совет всем зрителям:

Можно держать дома всегда граммов 50 пармезана, это стоит недорого, но когда ты приготовил блюдо, которое такое не очень, натер – и оно становится даже очень.

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Еще в своем холодильнике Евгений хранит патчи для глаз, которые помогают справиться с отеками.

Сейчас у всех парней есть патчи. Утром, когда просыпаюсь, я так хожу минут 15, и они греют, охлаждают, класс, – делится Клопотенко.

Евгений Клопотенко пользуется патчами для глаз / Скриншот из видео

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Марина Боржемская придерживается здорового питания, в ее холодильнике есть полочка с различными видами меда.

Его можно немного. Немного, но, например, если ты хочешь выпить чай с сахаром, то я всегда предлагаю хотя бы взять пол чайной ложки меда и выпить такой тонизирующий напиток, – поделилась Боржемская.

В холодильнике Марины Боржемской всегда есть мед / Скриншот из видео

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Психолог Наталия Холоденко, отец которой ушел из жизни из-за сахарного диабета, даже своих малолетних детей Лариона на Вивьен с детства приучает к правильному питанию. Но в ее холодильнике хранится не только еда.

Есть какие-то витамины, патчи. Бальзамический соус, выдержанный десять лет, я его очень люблю, он очень вкусный. Есть греческий йогурт, я его вместо сметаны употребляю... И еще иногда у меня в холодильнике лежат цветы. Мне подарят розы, я положу в холодильник, открываю и думаю, вот что ты выбираешь, чтобы тебе дарили розы, или кусок сала?, – говорит Холоденко.

Наталия Холоденко тоже хранит в холодильнике патчи / Скриншот из видео

Актриса Наталка Денисенко – настоящий эксперт по заморозке. В ее морозилке можно найти что душе угодно.

Все забито под завязку, морепродукты, сырники, котлетки, мясо, овощи. Мне кажется, что это как родовая травма. У меня бабушка пережила Голодомор, и у нас постоянно было много еды. Что бабушка моя готовила, что мама, у нас всегда, когда приходят гости, надо всех накормить, – рассказала Денисенко в сюжете.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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