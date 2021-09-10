Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Алишер ответил СБУ

Куда пропала Кейт

Откровения Зиброва

Кино в Венеции

Новый клип MONATIK

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

71-летний Поплавский о долголетии: Главное для мужчин такого возраста – легкий утренний секс

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
10 сентября, 17:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Народный артист Украины рассказал о том, как придерживается здорового образа жизни, что включил свой рацион питания и какие вещи помогают ему всегда оставаться бодрым
Михаил Поплавский раскрыл секрет хорошего самочувствия и рассказал о диете
Михаил Поплавский раскрыл секрет хорошего самочувствия и рассказал о диете / Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михаил Поплавский, который презентовал клип на песню "Батько", признался журналистам канала LIVE, что его сердце занято, он уже два года влюблен и живет со своей избранницей.

А еще стало известно, что именно из-за нее артист перешел на здоровый образ жизни. Поплавский поделился своим эликсиром молодости и рецептом вечной бодрости. По словам артиста – это плавание, юмор, спорт и секс.

Реклама

Особенно он отмечает последнее и утверждает, что это секрет долголетия. Чтобы сохранить мужскую силу как можно дольше, Михаил Михайлович заботится о себе и своем питания, употребляет только натуральные продукты.

У меня обязательно 100 грамм сала свеженького, бычьи яйца, овощи фрукты, конечно же хлеба не ем, картофеля не ем, спиртное практически не употребляю, разве 50 грамм хорошего коньяка могу позволить. Нужно высыпаться, не перегружаться и самое главное для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс, утренний, когда человек отдохнул и заряжается на целый день. Я скажу, что секс – это долголетие, – поделился своим рецептом здорового образа жизни Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михаил Поплавский практически никогда не делится подробностями личной жизни. Известно, что артист был дважды женат, у него есть сын от второго брака Александр и внук Егор.

Реклама

Еще новости о Михаиле Поплавском:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль в разгаре
Украинская премьера. Драма "Відблиск"
Почему зрители аплодировали 10 минут
Все обсуждают
Концерт "Мумий Тролля" в Киеве
Что там было?
Как вам образ Леди Ле?
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять