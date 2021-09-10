71-летний Поплавский о долголетии: Главное для мужчин такого возраста – легкий утренний секс

Народный артист Украины рассказал о том, как придерживается здорового образа жизни, что включил свой рацион питания и какие вещи помогают ему всегда оставаться бодрым

Михаил Поплавский раскрыл секрет хорошего самочувствия и рассказал о диете / Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михаил Поплавский, который презентовал клип на песню "Батько", признался журналистам канала LIVE, что его сердце занято, он уже два года влюблен и живет со своей избранницей.

А еще стало известно, что именно из-за нее артист перешел на здоровый образ жизни. Поплавский поделился своим эликсиром молодости и рецептом вечной бодрости. По словам артиста – это плавание, юмор, спорт и секс.

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Особенно он отмечает последнее и утверждает, что это секрет долголетия. Чтобы сохранить мужскую силу как можно дольше, Михаил Михайлович заботится о себе и своем питания, употребляет только натуральные продукты.

У меня обязательно 100 грамм сала свеженького, бычьи яйца, овощи фрукты, конечно же хлеба не ем, картофеля не ем, спиртное практически не употребляю, разве 50 грамм хорошего коньяка могу позволить. Нужно высыпаться, не перегружаться и самое главное для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс, утренний, когда человек отдохнул и заряжается на целый день. Я скажу, что секс – это долголетие, – поделился своим рецептом здорового образа жизни Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский / Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михаил Поплавский практически никогда не делится подробностями личной жизни. Известно, что артист был дважды женат, у него есть сын от второго брака Александр и внук Егор.

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