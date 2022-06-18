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А мы идем на разные тусы: Wellboy попрощался с неоднозначным продюсером Юрием Бардашем

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 июня, 07:36
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Украинский артист вместе с командой разорвали сотрудничество с продюсером из-за его двоякой позиции
Wellboy прекратил сотрудничество с Юрием Бардашем
Wellboy прекратил сотрудничество с Юрием Бардашем / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/a.wellboy

После неоднозначных Instastories Юрия Бардаша, который ранее назвал солиста Kalush Orchestra "барыгой", и его молчание по поводу войны России против Украины, команда проекта Wellboy решила выразить свое несогласие с такой позицией продюсера.

Певец записал Instобращение, в котором поблагодарил экс-наставника за опыт на фоне трека "Юра" группы ВВ. Однако, что стало последней каплей и заставило принять такое решение – парень не стал рассекречивать.

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Хочу поблагодарить Юрия. За то, что он вкладывал в меня, учил меня многим вещам. Но ведь надо идти дальше, двигаться. Нужно жить, надо петь, – высказался Wellboy.

Также Антон Вельбой посвятил бывшему продюсеру стихотворения.

Війни, телевізори,
І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори,
Шкода за неньку, Україну і культуру!
І за дядь Юру…

Кроме того, высказался по поводу неоднозначности продюсера автор хитов и режиссер клипов Wellboy Евгений Триплов. Саундпродюсер удивлен молчанием Бардаша в то время, когда украинцы гибнут от рук российских оккупантов.

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С первого дня войны моя позиция неизменна – я считаю россиян кон*еными фашистами. Мой ребенок родился в бомбоубежище, мои собратья воюют и погибают в горячих точках. Я никогда не прощу ту беду, которую повлекла российская армия моему народу. Я для себя принял решение, что не буду сотрудничать с россиянами, также не могу понять позицию тех, кто сохраняет нейтралитет. В последнее время мне сбрасывают скрины сториз Юрия Бардаша и спрашивают: "а что там Юра?". Поэтому я хочу ответить всем одновременно, я не знаю, что он там. Я думаю, что каждый украинский культурный деятель должен сказать свою позицию, потому что стоять в стороне от этой беды невозможно. Пока я не планирую дальнейшее сотрудничество с Юрой. Поэтому вижу такое решение: либо он открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта, – объяснил Евгений.

Коллеги и фаны поддержали Wellboy и их с командой решения по поводу Бардаша:

  • Антон, радуюсь, что позиция твоя верна! Дальше только лучше!
  • Мы тебя и твои песни любим, не Бардаша! Будь собой и не нужен тебе дядя Юра!
  • Антон, ты крут и без всяких Юр, все у тебя получится! Жду с нетерпением новых песен и клипчиков.
Скриншот Instagram

А где сейчас Юрий Бардаш?

Сам продюсер сейчас с семьей находится в Грузии. В Instagram он молчит о войне и вообще удалил все свои посты. Однако, его Telegram-канал изобилует неоднозначными цитатами вроде "национализм – рак человечества".

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Скриншот Telegram-канал

Напомним, сейчас Wellboy вместе с другими украинскими артистами отправился в европейский тур в поддержку Украины.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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